柯文哲訪南投花卉產地倡冷鏈 允協助包裝自動化

台北花市年初完成全國第一個完整花卉冷鏈供應體系，市長柯文哲今到花卉生產端「南投埔里大湳合作農場」參訪，南投副縣長陳正昇陪同，並邀集花農與柯座談，盼兩地強化花卉冷鏈運銷合作事宜，延長花卉新鮮品質，進而提高花農收益。

縣府指出，南投縣以埔里、仁愛、草屯等花卉重要生產區域，切花部分以玫瑰、百合為大宗，玫瑰年產量約占全國5成，為全台之冠；百合約占全國4成，略少於台中市而居次。此外，高級花卉部分，全縣供應量也占全國約5成以上。

而為延長花卉保鮮，台北花市今年與南投、台中及農糧署等合作打造全台第一個從產地到市場的完整花卉冷鏈供應系統，其中南投花卉生產端，為埔里大湳合作農場，市長柯文哲今率隊參訪，南投副縣長陳正昇則陪同，並邀集花農座談交流。

副縣長陳正昇提到，近年為提升花卉保鮮及冷鏈運銷持續挹注經費改善，期讓花卉在消費端及生產端的品質一樣，唯相關設備仍需充實，且包裝缺工，花農建請北市府調降拍賣市場規費，降低運銷成本，並協助宣傳行銷，讓花卉產業更蓬勃。

台北市長柯文哲也表示，包裝缺工影響採收到批發市場的時效，攸關品質，因此鼓勵產地自動化、冷鏈化，拍賣市場現階段對冷鏈化花卉已有相關優惠措施，針對自動化也將持續研究，若無法直接補助自動包裝設備，將研議最佳優惠方案。