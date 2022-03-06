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招財貓神社現身松山車站！CITYLINK日式開運裝置登場
CITYLINK松山店春季裝置打造「開運樂園」充滿日式迎春開運氣息，充滿福氣招財貓出沒松山車站，搭配手繪日式金魚燈籠以及招財貓神社裝置，充滿日式情懷呈現出福氣滿分的討喜意象。
除了討喜的招財貓，金魚在日本也被認為是帶來好運及繁榮的象徵，而舉左手的大型招財貓則代表招來好人緣、幸福的好運。CITYLINK松山店擷取其美好意涵，採用日式手法以手繪大型燈籠的方式展現出來，營造出金魚悠遊在館內的氛圍。另外，招財貓神社裝置也陳列了各種大小不一的招財貓，還有大型招財貓從神社屋頂可愛的探出頭，討喜吸睛的裝置，相信可吸引喜愛日本文化的民眾停留駐足。
CITYLINK松山店即日起至5月31日，館內於假日將舉辦許多公益及童樂活動，4月23日、5月28日11:00-17:00將舉行流浪貓咪愛心認養活動，提倡以領養代替購買。4月2日則有TSUTAYA BOOKSTORE小小店長及Mister Donut 小小烘焙師活動。<!--@IMAGE_16195595_CENTER@-->
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