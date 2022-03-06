招財貓神社現身松山車站！CITYLINK日式開運裝置登場

CITYLINK松山店春季裝置打造「開運樂園」充滿日式迎春開運氣息，充滿福氣招財貓出沒松山車站，搭配手繪日式金魚燈籠以及招財貓神社裝置，充滿日式情懷呈現出福氣滿分的討喜意象。

除了討喜的招財貓，金魚在日本也被認為是帶來好運及繁榮的象徵，而舉左手的大型招財貓則代表招來好人緣、幸福的好運。CITYLINK松山店擷取其美好意涵，採用日式手法以手繪大型燈籠的方式展現出來，營造出金魚悠遊在館內的氛圍。另外，招財貓神社裝置也陳列了各種大小不一的招財貓，還有大型招財貓從神社屋頂可愛的探出頭，討喜吸睛的裝置，相信可吸引喜愛日本文化的民眾停留駐足。