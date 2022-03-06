解憂綠洲護照在手 台北30間知名餐酒館699元吃透透

Eatpire風格美食指南與妞新聞（niusnews）聯手推出餐酒體驗活動「解憂綠洲 PASS」，串連包含酒吧、餐酒館、日式串燒以及燒肉店等台北市30家知名餐酒品牌，即日起至5月31日活動期間，只要購買解憂綠洲PASS（699元）並完成綁定，即可到合作店家中兌換調酒、啤酒、串燒、燒肉等特色美食。

即日起只要到各店出示PASS內的 QR CODE，就能夠免費體驗店家特色商品，這些特色商品，都是各店家專門為饕客精心挑選的人氣品項。

此外各家店也推出專屬優惠，憑解憂綠洲PASS，便有打折的機會。按照平常一杯調酒就要花個3、400 元來試算，現在只要花699元就能喝超過25杯免費調酒（免費兌換前需消費達店家低消規定）之外，還有串燒、燒肉、啤酒可以品嚐，相當上算。

多家知名熱門的酒吧，都在活動名單之中。包括有著禪意的灰色空間，兼具時尚與美感的「無向」、大稻埕琴酒博物館「發琴吧」、迪化街復古風酒館「小城外」、讓你在太空艙感受味覺探險的「To Infinity & Beyond」、有深夜月老廟之稱的「P.s. I Love You Bar & Bistro」，以及能讓你一秒重回昭和時代的「嗨啵嚕ハイボール」等。

此外，王品旗下全新旗艦燒肉品牌「Oh my！原燒」、必嚐頂級和牛燒肉「Hatsu和牛燒肉專門店——大直ATT」、日式宵夜串酒場「梟夜日式串燒居酒屋」，也在合作店家之列。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康