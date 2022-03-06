快訊

日職／2台將扛3番 王柏融敲安有打點、吳念庭掃雙安

台中50歲男申請至烏克蘭作戰 PO身分證力挺捍衛民主自由

聽新聞
test
0:00 / 0:00

解憂綠洲護照在手 台北30間知名餐酒館699元吃透透

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
兼具時尚與美感的「無向」，也在合作店家之列。圖／Eatpire風格美食指南提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
兼具時尚與美感的「無向」，也在合作店家之列。圖／Eatpire風格美食指南提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

Eatpire風格美食指南與妞新聞（niusnews）聯手推出餐酒體驗活動「解憂綠洲 PASS」，串連包含酒吧、餐酒館、日式串燒以及燒肉店等台北市30家知名餐酒品牌，即日起至5月31日活動期間，只要購買解憂綠洲PASS（699元）並完成綁定，即可到合作店家中兌換調酒、啤酒、串燒、燒肉等特色美食。

即日起只要到各店出示PASS內的 QR CODE，就能夠免費體驗店家特色商品，這些特色商品，都是各店家專門為饕客精心挑選的人氣品項。

此外各家店也推出專屬優惠，憑解憂綠洲PASS，便有打折的機會。按照平常一杯調酒就要花個3、400 元來試算，現在只要花699元就能喝超過25杯免費調酒（免費兌換前需消費達店家低消規定）之外，還有串燒、燒肉、啤酒可以品嚐，相當上算。

多家知名熱門的酒吧，都在活動名單之中。包括有著禪意的灰色空間，兼具時尚與美感的「無向」、大稻埕琴酒博物館「發琴吧」、迪化街復古風酒館「小城外」、讓你在太空艙感受味覺探險的「To Infinity & Beyond」、有深夜月老廟之稱的「P.s. I Love You Bar & Bistro」，以及能讓你一秒重回昭和時代的「嗨啵嚕ハイボール」等。

此外，王品旗下全新旗艦燒肉品牌「Oh my！原燒」、必嚐頂級和牛燒肉「Hatsu和牛燒肉專門店——大直ATT」、日式宵夜串酒場「梟夜日式串燒居酒屋」，也在合作店家之列。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「小城外」是迪化街復古風酒館。圖／Eatpire風格美食指南提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「小城外」是迪化街復古風酒館。圖／Eatpire風格美食指南提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「發琴吧」是大稻埕琴酒博物館。圖／Eatpire風格美食指南提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「發琴吧」是大稻埕琴酒博物館。圖／Eatpire風格美食指南提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

品牌 太空

延伸閱讀

身份證有2、3、8任2碼！和牛龍蝦握壽司、烏魚子吃到飽

「帝王級公關」羅蘭公開九年前帥照 秀護照喊：好想去台灣

來場閨蜜小旅行　跟著網紅、新生代女星食趣港都 用味蕾探索地圖

台北／野性叢林與時尚都會 雙風格東區餐酒館「Bar.Tender 八天」嚐鮮去

相關新聞

北捷微型商場11日營運 免費送早餐限量200份

台北捷運公司將於3月11日在捷運南京復興站設立「Metro Corner時尚微型商場」，規畫雙側店面，結合「站內餐飲」及...

擁3顆衛星「慫女星」今最近地球 肉眼難見天文館拍到了

天文學家已經發現超過100萬顆型態各異的小行星，其中編號130號的慫女星（Elektra）是唯一擁有3顆衛星的奇特小行星...

柯文哲訪南投花卉產地倡冷鏈 允協助包裝自動化

台北花市年初完成全國第一個完整花卉冷鏈供應體系，市長柯文哲今到花卉生產端「南投埔里大湳合作農場」參訪，南投副縣長陳正昇陪...

招財貓神社現身松山車站！CITYLINK日式開運裝置登場

CITYLINK松山店春季裝置打造「開運樂園」充滿日式迎春開運氣息，充滿福氣招財貓出沒松山車站，搭配手繪日式金魚燈籠以及...

解憂綠洲護照在手 台北30間知名餐酒館699元吃透透

Eatpire風格美食指南與妞新聞（niusnews）聯手推出餐酒體驗活動「解憂綠洲 PASS」，串連包含酒吧、餐酒館、...

「雷神」、「星爵」都愛穿！傳奇男裝品牌John Varvatos將正式登台

三度獲得時尚奧斯卡CFDA大獎肯定，「雷神」克里斯漢斯沃與「星爵」Chris Pratt等好萊塢明星喜愛的奢華男裝品牌J...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。