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「雷神」、「星爵」都愛穿！傳奇男裝品牌John Varvatos將正式登台

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
饒舌歌手機關槍凱利曾替John Varvatos拍攝形象廣告。圖／AllSaints提供
饒舌歌手機關槍凱利曾替John Varvatos拍攝形象廣告。圖／AllSaints提供

三度獲得時尚奧斯卡CFDA大獎肯定，「雷神」克里斯漢斯沃與「星爵」Chris Pratt等好萊塢明星喜愛的奢華男裝品牌John Varvatos即將登台，開拓市場。以搖滾樂為美學基調的John Varvatos在經歷破產後，積極重組，除了任命新的人事案，開拓亞洲市場也是選項，因此台灣將是繼韓國之後，第二個品牌插旗的國家。

在義大利裔美籍設計師John Varvatos於1999年成立同名品牌之前，就擔任過Polo Ralph Lauren、Calvin Klein等品牌的設計主管，因此對於休閒男裝有一定熟稔度。爾後，便以搖滾樂風格結合復古、隨興的氛圍，並運用在西裝與皮衣等單品上，為自己品牌男裝定調。獨特又有個性的設計，讓John Varvatos收穫了三次的CFDA大獎肯定，更被克里斯·漢斯沃 、Chris Pratt、馬修麥康納、裘德洛 、查寧塔圖等男星所喜愛，多次穿著出席公開場合。 不僅如此，John Varvatos還在2001年到2006年之間與Converse合作，推出多款叫好又叫座的聯名鞋款，至今仍為潮流迷所津津樂道。

Kiss重金屬搖滾樂團曾替John Varvatos拍攝形象廣告。圖／AllSaints提供
Kiss重金屬搖滾樂團曾替John Varvatos拍攝形象廣告。圖／AllSaints提供

同時，John Varvatos切中了對於流行結合音樂的風潮，還曾經在拍攝年度形象廣告時，邀請了Nick Jonas、饒舌歌手機關槍凱利 、以及Kiss重金屬搖滾樂團擔綱主角。還順勢推出同名男性香水，以藤編的瓶身包裝，引人矚目，更是一上市就賣翻，至今仍是市場的經典產品；聲勢一度如日中天，成為最炙手可熱的設計師男裝品牌。然而，在2020年的新冠肺炎疫情襲捲全球的情況下，John Varvatos品牌遇到經營危機，不得已於2021年宣告破產，將公司轉賣於他人，藉以還清數千萬美元的債務。不過重生後的John Varvatos在新的經營層主導下，也積極的拓展美國以外的新市場可能，亞洲就成為了目標之一，因此在品牌創立20年後，將首度進軍台灣。

John Varvatos的紐約店裝，表達時尚、自由、輕鬆的生活方式及態度。圖／AllSaints提供
John Varvatos的紐約店裝，表達時尚、自由、輕鬆的生活方式及態度。圖／AllSaints提供

John Varvatos 2022春夏形象廣告。圖／AllSaints提供
John Varvatos 2022春夏形象廣告。圖／AllSaints提供

John Varvatos 2022春夏形象廣告。圖／AllSaints提供
John Varvatos 2022春夏形象廣告。圖／AllSaints提供

品牌 破產

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