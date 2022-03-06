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北捷微型商場11日營運 免費送早餐限量200份
台北捷運公司將於3月11日在捷運南京復興站設立「Metro Corner時尚微型商場」，規畫雙側店面，結合「站內餐飲」及「站內直取」，不用出站即可外帶早餐，正式營運當天早上9時30分至10時30分，還會免費發送限量200份早餐。
北捷表示，南京復興站Metro Corner為北捷首座微型商場，首見結合「站內餐飲」及「站內直取」，是北捷第一個同時開放付費區內、外兩側都可購物的店鋪，2月14日已開始試營運，與手感烘焙麵包、香醇咖啡、手工包子、甜甜圈等知名品牌合作，讓民眾不用出站，就能選購商品，滿足早餐、點心、宵夜等需求。
北捷指出，3月11日正式營運時，將舉辦盛大開幕活動，並推出多項好康優惠，近期已將宣傳看板放置捷運站，包含當天早上9時30分至10時30分免費發送早餐，內容含有咖啡、包子等，限量200份，早上8時即可到場排隊領取。
Metro Corner是北捷自營商業空間品牌，規畫微型商場經營方式，增加捷運車站商業空間利用，跨越捷運付費區商業活動限制，提高車站商業價值，並採公開徵求廠商參與合作經營共享共榮。
根據台北捷運公司網站，依現行大眾捷運法第50條第1項第9款規定，旅客於捷運禁止飲食區內吃東西、喝飲料、嚼食口香糖或檳榔，處1500元以上7500元以下罰鍰。禁止飲食區範圍以各車站閘門前之黃色標線為界，黃色標線以內為禁止飲食區，旅客進入本區內一律禁止飲食；黃色標線區以外，旅客則可自由飲食，惟不得任意拋棄垃圾。
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