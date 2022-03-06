快訊

竹縣增1例境外確診 曾在竹北及北埔活動採檢232人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北捷微型商場11日營運 免費送早餐限量200份

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
南京復興站Metro Corner與手感烘焙麵包、香醇咖啡、手工包子、甜甜圈等知名品牌合作，讓民眾不用出站，就能選購商品。圖／北捷提供
南京復興站Metro Corner與手感烘焙麵包、香醇咖啡、手工包子、甜甜圈等知名品牌合作，讓民眾不用出站，就能選購商品。圖／北捷提供

台北捷運公司將於3月11日在捷運南京復興站設立「Metro Corner時尚微型商場」，規畫雙側店面，結合「站內餐飲」及「站內直取」，不用出站即可外帶早餐，正式營運當天早上9時30分至10時30分，還會免費發送限量200份早餐。

北捷表示，南京復興站Metro Corner為北捷首座微型商場，首見結合「站內餐飲」及「站內直取」，是北捷第一個同時開放付費區內、外兩側都可購物的店鋪，2月14日已開始試營運，與手感烘焙麵包、香醇咖啡、手工包子、甜甜圈等知名品牌合作，讓民眾不用出站，就能選購商品，滿足早餐、點心、宵夜等需求。

北捷指出，3月11日正式營運時，將舉辦盛大開幕活動，並推出多項好康優惠，近期已將宣傳看板放置捷運站，包含當天早上9時30分至10時30分免費發送早餐，內容含有咖啡、包子等，限量200份，早上8時即可到場排隊領取。

Metro Corner是北捷自營商業空間品牌，規畫微型商場經營方式，增加捷運車站商業空間利用，跨越捷運付費區商業活動限制，提高車站商業價值，並採公開徵求廠商參與合作經營共享共榮。

根據台北捷運公司網站，依現行大眾捷運法第50條第1項第9款規定，旅客於捷運禁止飲食區內吃東西、喝飲料、嚼食口香糖或檳榔，處1500元以上7500元以下罰鍰。禁止飲食區範圍以各車站閘門前之黃色標線為界，黃色標線以內為禁止飲食區，旅客進入本區內一律禁止飲食；黃色標線區以外，旅客則可自由飲食，惟不得任意拋棄垃圾。

南京復興站Metro Corner與手感烘焙麵包、香醇咖啡、手工包子、甜甜圈等知名品牌合作，讓民眾不用出站，就能選購商品。圖／北捷提供
南京復興站Metro Corner與手感烘焙麵包、香醇咖啡、手工包子、甜甜圈等知名品牌合作，讓民眾不用出站，就能選購商品。圖／北捷提供
南京復興站Metro Corner與手感烘焙麵包、香醇咖啡、手工包子、甜甜圈等知名品牌合作，讓民眾不用出站，就能選購商品。圖／北捷提供
南京復興站Metro Corner與手感烘焙麵包、香醇咖啡、手工包子、甜甜圈等知名品牌合作，讓民眾不用出站，就能選購商品。圖／北捷提供
南京復興站Metro Corner與手感烘焙麵包、香醇咖啡、手工包子、甜甜圈等知名品牌合作，讓民眾不用出站，就能選購商品。圖／北捷提供
南京復興站Metro Corner與手感烘焙麵包、香醇咖啡、手工包子、甜甜圈等知名品牌合作，讓民眾不用出站，就能選購商品。圖／北捷提供
捷運南京復興站的「Metro Corner時尚微型商場」將於3月11日正式營運，當天將發送限量200份免費早餐。圖／北捷提供
捷運南京復興站的「Metro Corner時尚微型商場」將於3月11日正式營運，當天將發送限量200份免費早餐。圖／北捷提供

捷運 北捷

延伸閱讀

消毒變「落漆」 北捷：別再拿酒精噴座椅

北捷內禁面交卻開放「站內購物」 議員批雙標

北捷會員年最狂樂透活動 3-4月抽獎送最新機種Switch

北捷App新增2功能 悠遊卡、隨身物品不見可快速找回

相關新聞

北捷微型商場11日營運 免費送早餐限量200份

台北捷運公司將於3月11日在捷運南京復興站設立「Metro Corner時尚微型商場」，規畫雙側店面，結合「站內餐飲」及...

擁3顆衛星「慫女星」今最近地球 肉眼難見天文館拍到了

天文學家已經發現超過100萬顆型態各異的小行星，其中編號130號的慫女星（Elektra）是唯一擁有3顆衛星的奇特小行星...

「雷神」、「星爵」都愛穿！傳奇男裝品牌John Varvatos將正式登台

三度獲得時尚奧斯卡CFDA大獎肯定，「雷神」克里斯漢斯沃與「星爵」Chris Pratt等好萊塢明星喜愛的奢華男裝品牌J...

重塑開闊格局 輕工業風無憂生活退休宅

屋主是一對喜歡輕工業風，並著迷於建材原始質感的夫妻，希望打造一間可悠閒享受生活的退休宅。

灰白柔美輕訴 簡潔雅緻漫光

汲取剛性之堅實、柔質之美，麗境設計 Lilian 設計總監 於具空間深度的辦公場域，導引天光、勾勒柔弧線條，並消除原有隔間，活絡內部人員的互動溝通，創造揉合陽剛與柔美的明亮中性之境。

選擇力挺烏克蘭！平價時尚、運動品牌暫停在俄羅斯零售

俄羅斯、烏克蘭戰爭，成為舉世矚目焦點，隨著戰事升溫，各國也以擁護自由、人道，紛紛加入制裁俄羅斯行列，造成全球經濟波動。奢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。