選擇力挺烏克蘭！平價時尚、運動品牌暫停在俄羅斯零售

俄羅斯、烏克蘭戰爭，成為舉世矚目焦點，隨著戰事升溫，各國也以擁護自由、人道，紛紛加入制裁俄羅斯行列，造成全球經濟波動。奢侈品集團，也由於局勢持續惡化，暫時關閉在俄羅斯的店鋪；相對於據點更多的平價時尚品牌如H&M、Zara，或是adidas、Nike與Puma等運動品牌，也採取相同策略，表達Stand With Ukraine立場。

俄烏戰事持續延燒，擁有多個平價時尚品牌的H&M集團，發表聲明，表示深切關注烏克蘭的事態發展，並選擇與所有遭受苦難的人們站在一起。因此在3月2日起，決定暫時停止在俄羅斯境內共有168家不同品牌門市的銷售。同時出於顧客和員工的安全考慮，在烏克蘭的商店已經暫時關閉。根據H&M集團的財報來看，俄羅斯是品牌的全球第6大市場，因此這樣的舉措，格外引人矚目。成衣龍頭的Zara母公司inditex則是選擇自今日（3月6日）起， 關閉旗下8個品牌於俄羅斯的502家專賣店，Inditex表示將為其近萬名員工提供支持計劃，而在烏克蘭的79家門事也已經暫時關閉。

成衣龍頭的Zara母公司inditex則是自即日起， 關閉旗下8個品牌於俄羅斯的502家專賣店。圖／inditex提供

另外，向來關注時事、社會等議題的運動品牌們也不落人後，依據BBC的報導，Nike雖沒有發表聲明，但已停止了在俄羅斯的網路銷售，也不再運輸新產品。一位烏克蘭的議員得知此事後，還在社群平台上表示，「這家運動用品大廠示範了私人公司如何制裁俄羅斯」。adidas則是在戰事後，暫停與俄羅斯足球聯盟長達14年的合作夥伴關係，值得關注的是adidas在俄羅斯地及周邊聯盟國家的銷售營收，佔2020年總收入的2.9%。Puma也跟進其他運動品牌，將停止在俄羅斯的所有門市銷售；Under Armour則是與國際人道組織合作，將提供因戰爭流離失所的人的提供援助，並取消對俄羅斯的銷售門市發貨。