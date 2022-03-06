限時開趴！威士忌愛上巧克力 只有黑金派對喝得到

巧克力的年度盛事「Eatpire黑金派對」將於本月11日至13日在台北新光三越A9館舉辦；蘇格蘭首屈一指的威士忌公司道格拉斯蘭恩，以旗下「淘氣鬼Scallywag」品牌，攜手台北知名酒吧「Commons」、新銳甜點品牌「冬月計畫」參展，將於現場推出展場獨家的調酒及威士忌巧克力蛋糕，讓消費者以多重角度感受威士忌中的巧克力美好風味。

「Commons」酒吧主理人Jaffee，推廣台灣調酒文化不遺餘力，並被評選為「2021亞洲最具影響力人物」。本次會場獨賣的三款調酒「濃情巧克力」、「泡泡小淘氣」及「颯爽嗨啵啵」，皆使用淘氣鬼威士忌調製，分別凸顯威士忌中的巧克力香、果香及威士忌的均衡風味。

「冬月計畫」是由前MUME甜點師Wise，以及2016亞洲50大酒吧R&D Cocktail Lab創辦人Dale共同成立。透過尋找在地食材，呈現這塊土地最溫柔的味道，並結合酒的醇厚香氣，以Fine Dining的風味組合方式，重新思考甜點的可能性。

為了本次展覽，「冬月計畫」使用淘氣鬼威士忌製作出「淘氣哥吉拉巧克力蛋糕」，帶有馥郁厚實的巧克力及酒香，為了呼應了威士忌中的風味，蛋糕使用大量果乾、堅果裝飾，外型上神似哥吉拉背鰭的造型。

活動資訊

．活動日期：2022年3月11至13日 ．活動時間：每日12:00～20:00 ．展出地點：新光三越A9九樓（台北市信義區松壽路9號），道格拉斯蘭恩展攤 11號

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