38優惠／環球Online滿3千現折220 微風線上小棕瓶4.1折
迎接38婦女節，環球購物中心「環球Online」線上購物即日起至3月11日的「玩美女神節」推出單筆滿3,000元折220元，聯名卡單筆滿3,000送限量100元折價券，還有六大品類下殺3折起、中午12點限定爆品等優惠。微風推出持Breeze Pay微風錢包消費，即可享有3倍及8倍回饋，BREEZEONLINE還有明星組保養雅詩蘭黛「小棕瓶」加大版4.1折起。
環球購物中心指出，「環球Online」自2021年中改版以來，客單價已是環球實體店客單價的4倍，其中消費會員以女性最大宗占有7成，且更為年輕、集中在31至40歲，最常購買品類以美妝保養、居家用品及美食為主。看準今年難出國採購帶動的寵愛自己商機，預計本檔期將帶動「環球Online」較去年同期業績成長3倍。
環球Online「玩美女神節」即日起至3月11日推超值折價券，單筆滿3,000元折220元、最高滿10,000元折1,200元，現領現折；此外，還有多款美食、服飾配件、小家電及美食到店取近20種滿額折價券，消費者可趁機超值購物。同時，即日起至3月30日使用Global Mall聯名卡消費單筆滿3,000元送環球Online限量100元折價券，集結「六大品類下殺3折起」共計上千品項，從美顏美髮小家電、美妝保養、到視覺味覺都療癒的粉嫩甜點都有。另有「中午12點爆品限時開賣」，包括智能護眼器、記憶枕、擴香瓶、藍芽耳機等。
另外，微風迎接38女神節到來，即日起至3月9日只要於微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山、微風台北車站、微風中央研究院使用Breeze Pay微風錢包消費，即可享有3倍及8倍回饋，餐飲櫃位消費達300元，點數3倍回饋，一般櫃位消費達8,000元，即可享有點數8倍回饋。
微風信義另推出女性限定尊寵SPA，只要在3月7日至3月9日微風女性積點禮遇會員當日累計消費達36,000元以上發票，即可至贈獎處兌換HERMETISE或PREMIER療程抵用券。BREEZEONLINE微風精品線上即日起3月14日輸入折扣碼WD12，即享8.8折優惠，以及雅詩蘭黛「小棕瓶」加大版、赫蓮娜植萃綠寶修護精華「航空版」推出4.1折起回饋。
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