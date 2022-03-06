快訊

烏克蘭網友發揮創意 透過Google餐廳評論向俄人傳戰爭真相

油價再飆快去加油 中油：汽、柴油明起每公升漲0.6元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

38優惠／環球Online滿3千現折220 微風線上小棕瓶4.1折

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
環球Online線上購物即日起至3月11日玩美女神節，推出單筆滿3,000元現折220元等優惠。圖／環球購物中心提供
環球Online線上購物即日起至3月11日玩美女神節，推出單筆滿3,000元現折220元等優惠。圖／環球購物中心提供

迎接38婦女節，環球購物中心「環球Online」線上購物即日起至3月11日的「玩美女神節」推出單筆滿3,000元折220元，聯名卡單筆滿3,000送限量100元折價券，還有六大品類下殺3折起、中午12點限定爆品等優惠。微風推出持Breeze Pay微風錢包消費，即可享有3倍及8倍回饋，BREEZEONLINE還有明星組保養雅詩蘭黛「小棕瓶」加大版4.1折起。

環球購物中心指出，「環球Online」自2021年中改版以來，客單價已是環球實體店客單價的4倍，其中消費會員以女性最大宗占有7成，且更為年輕、集中在31至40歲，最常購買品類以美妝保養、居家用品及美食為主。看準今年難出國採購帶動的寵愛自己商機，預計本檔期將帶動「環球Online」較去年同期業績成長3倍。

環球Online「玩美女神節」即日起至3月11日推超值折價券，單筆滿3,000元折220元、最高滿10,000元折1,200元，現領現折；此外，還有多款美食、服飾配件、小家電及美食到店取近20種滿額折價券，消費者可趁機超值購物。同時，即日起至3月30日使用Global Mall聯名卡消費單筆滿3,000元送環球Online限量100元折價券，集結「六大品類下殺3折起」共計上千品項，從美顏美髮小家電、美妝保養、到視覺味覺都療癒的粉嫩甜點都有。另有「中午12點爆品限時開賣」，包括智能護眼器、記憶枕、擴香瓶、藍芽耳機等。

另外，微風迎接38女神節到來，即日起至3月9日只要於微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山、微風台北車站、微風中央研究院使用Breeze Pay微風錢包消費，即可享有3倍及8倍回饋，餐飲櫃位消費達300元，點數3倍回饋，一般櫃位消費達8,000元，即可享有點數8倍回饋。

微風信義另推出女性限定尊寵SPA，只要在3月7日至3月9日微風女性積點禮遇會員當日累計消費達36,000元以上發票，即可至贈獎處兌換HERMETISE或PREMIER療程抵用券。BREEZEONLINE微風精品線上​即日起3月14日輸入折扣碼WD12，即享8.8折優惠，以及雅詩蘭黛「小棕瓶」加大版、赫蓮娜植萃綠寶修護精華「航空版」推出4.1折起回饋。

環球Online輝葉良品DeFleur 迪芙洛爾6+溫感離子淨顏導入儀原價2,980元，優惠價1,590元。圖／環球購物中心提供
環球Online輝葉良品DeFleur 迪芙洛爾6+溫感離子淨顏導入儀原價2,980元，優惠價1,590元。圖／環球購物中心提供
環球Online生活工場NICONICO美型負離子吹風機原價1,680元，優惠價1,480元。圖／環球購物中心提供
環球Online生活工場NICONICO美型負離子吹風機原價1,680元，優惠價1,480元。圖／環球購物中心提供
環球Online佳麗寶ALLIE EX UV高效防曬水凝乳N SPF50+ PA++++原價2,100元，優惠價1,280元。圖／環球購物中心提供
環球Online佳麗寶ALLIE EX UV高效防曬水凝乳N SPF50+ PA++++原價2,100元，優惠價1,280元。圖／環球購物中心提供
環球Online butter &怎麼可以吃兔兔吐司340元。圖／環球購物中心提供
環球Online butter &怎麼可以吃兔兔吐司340元。圖／環球購物中心提供
BREEZEONLINE赫蓮娜植萃綠寶修護精華100ml雙入組「國際航空版」原價23,200元，優惠價10,995元。圖／微風提供
BREEZEONLINE赫蓮娜植萃綠寶修護精華100ml雙入組「國際航空版」原價23,200元，優惠價10,995元。圖／微風提供
BREEZEONLINE雅詩蘭黛小棕瓶加大版雙入組原價15,800元，優惠價6,595元。圖／微風提供
BREEZEONLINE雅詩蘭黛小棕瓶加大版雙入組原價15,800元，優惠價6,595元。圖／微風提供

微風南山 環球購物中心

延伸閱讀

為愛到台東 以在地食材烹調原住民創意美食

2月CPI物價看漲 通膨壓力再起

北京副中心 推環球主題公園2期

憂疫情擴大 部分企業要求員工「快篩陰性」才開工

相關新聞

擁3顆衛星「慫女星」今最近地球 肉眼難見天文館拍到了

天文學家已經發現超過100萬顆型態各異的小行星，其中編號130號的慫女星（Elektra）是唯一擁有3顆衛星的奇特小行星...

選擇力挺烏克蘭！平價時尚、運動品牌暫停在俄羅斯零售

俄羅斯、烏克蘭戰爭，成為舉世矚目焦點，隨著戰事升溫，各國也以擁護自由、人道，紛紛加入制裁俄羅斯行列，造成全球經濟波動。奢...

顛覆陶藝館印象 以現代極簡空間呈現陶器形式美學

在敦化南路與信義路交叉口巷弄裡，今年11月新開幕、兼有藝廊與陶藝教室空間的純Object，以擁有前庭後院的奢侈之姿，座落在這樣一個寸土寸金、商業繁忙的區域裡，好似在告訴人們，步調再快，都有個能讓人深深呼吸，回到與大地、與自己相處的地方在等你。

限時開趴！威士忌愛上巧克力 只有黑金派對喝得到

巧克力的年度盛事「Eatpire黑金派對」將於本月11日至13日在台北新光三越A9館舉辦；蘇格蘭首屈一指的威士忌公司道格...

以地中海風情為底蘊 打造異國感餐廳

「亞維空間設計」總監簡瑋琪Joanna因經常出國，對於品嚐過各國美食的她，佳肴一直是生活中不可或缺的部分，美好的食物能夠替日常增添一層質感。

38優惠／環球Online滿3千現折220 微風線上小棕瓶4.1折

迎接38婦女節，環球購物中心「環球Online」線上購物即日起至3月11日的「玩美女神節」推出單筆滿3,000元折220...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。