擁3顆衛星「慫女星」今最近地球 肉眼難見天文館拍到了

天文學家已經發現超過100萬顆型態各異的小行星，其中編號130號的慫女星（Elektra）是唯一擁有3顆衛星的奇特小行星。天文館表示，慫女星今天最接近地球，雖然亮度比肉眼能見還暗將近250倍，但館方透過大型望遠鏡捕捉到它的蹤跡，此外，3顆衛星因過於接近慫女星本體，其亮度比慫女星暗1萬5000倍，非常難以觀測，因此民眾使用地面業餘望遠鏡是不可能看見的。

天文館表示，慫女星於1873年被發現，是一顆長約262公里、寬約164公里，排名第15大的小行星，它以5.53年的周期環繞太陽，對地球並不具有撞擊威脅。將於3月6日最接近地球，儘管有4億公里之遙，亮度也比肉眼能見還暗將近250倍，但館方仍透過大型望遠鏡捕捉到它的蹤跡。

天文館表示，天文學家在2014年發現它擁有不只一顆衛星，但是這些衛星都很小，僅數公里大，其中最小的一顆S/2014（130）2估計只有1.5公里，比慫女星暗1萬5000倍，非常難以觀測，使用地面業餘望遠鏡也不可能看見，所以直到去年11月才被確認並正式公布，天文學家據推測這些衛星都是慫女星受到撞擊時所產生的碎塊。

另外，天文館表示，為使國小學童與家長對天文有初步認識，天文親子營即將於3月8日上午9時開始網路報名，活動日期為3月12、13、19及20日共4梯次，每梯次共開放100個名額，每梯次另增設10個名額，專供台北市低收入戶親子全程免費參加。