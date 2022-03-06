看好38婦女節商機 台中日曜天地OUTLET丰盛町推新菜

迎接38婦女節，位在台中市日曜天地OUTLET中庭的台式茶餐廳「丰盛町」，最近更新菜單，增加30多道新菜色，可選單點或套餐，適合2至6人享用。3月底前，凡用餐點選推薦新品「蔥油烏骨雞」還可獲得買一送一兌換券。

丰盛町指出，他們延續大菜小作、老菜新作的精神，把記憶中的古早味，揉合傳統與創新，重新演繹「黑白滷、潮茶、砂鍋菜」的台式新風味，特別推出適合女性享用的「蔥油烏骨雞」、「老菜脯雞湯佐雞絲麵」、「蟹肉巴可莉」、「青龍嚇皮蛋」、「丰味滷水盤」等輕台式料理，不僅讓懷舊古早味融入新創意，且低熱量低脂肪，兼顧營養與健康。

其中，蔥油烏骨雞以新鮮烏骨雞做成冷盤，再淋上自製蔥油醬，肉質軟嫩、香氣四溢。老菜脯雞湯佐雞絲麵以陳年老菜脯與嚴選雞腿肉燉煮，加入新鮮蘿蔔，湯頭甘鮮味美，再搭配傳統雞絲麵，老菜新吃法，完美組合超對味。 蟹肉巴可莉則是將蛋白、蟹肉打成芡汁，淋在青花菜上面再以蝦卵點綴，色香味俱全。

同時，日曜天地OUTLET也推出了NG鞋款的出清活動，除了看好NG鞋的商機所帶來的經濟效益，也希望物價飆漲的時代，讓消費者的荷包有更靈活的應用，進一步達到省錢效果。