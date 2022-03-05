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范少勳、胡宇威的迷你果凍包超可愛 鍾承翰留言「都給你帥就好啦」
小廢包不是女孩的專利，FENDI 2022春夏系列有許多造型迷你的男裝包款，讓女孩們也想假借送男友之名、為自己購入新行頭。日前范少勳詮釋了黑色的Baguette Trunk，吸引鍾承翰嗆聲「都給你帥就好啦」，顯見兩人好交情；而今年求婚成功、喜事臨門的胡宇威，也在古生物館（土銀展示館）拍了帥氣大片，演繹黃色款Baguette Trunk，粉絲刷一排「好帥啊」，展現了他的超人氣。
范少勳貼文表示男裝總監Silvia Venturini Fendi以羅馬天色作為靈感相當浪漫，希望很快也能夠有機會去感受羅馬的美，他以感性發文搭配帥氣造型，背著新款Baguette Trunk，黑色調中演繹成熟男人味，也被粉絲認出是在平溪線一帶拍攝的美景。胡宇威則是以復古建築為襯，散發優雅的義式情調，詮釋黃色款的Baguette Trunk，粉絲也表示「OMG這包包太可愛」。
迷你Baguettey Trunk是的搶眼小可愛硬殼包，以明亮色系和皮革、樹脂材質打造出稜角輪廓，金屬、飾釘成為細節點綴，質感輕便、極簡，拿在手上相當時髦，呼應了春夏男裝以羅馬天空為靈感，將春日色彩例如檸檬和萊姆、冰藍、薰衣草紫、開心果綠和牡丹的粉嫩，都表現在配件與服裝之上的設計，視覺繽紛且奢華。
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