范少勳、胡宇威的迷你果凍包超可愛 鍾承翰留言「都給你帥就好啦」

小廢包不是女孩的專利，FENDI 2022春夏系列有許多造型迷你的男裝包款，讓女孩們也想假借送男友之名、為自己購入新行頭。日前范少勳詮釋了黑色的Baguette Trunk，吸引鍾承翰嗆聲「都給你帥就好啦」，顯見兩人好交情；而今年求婚成功、喜事臨門的胡宇威，也在古生物館（土銀展示館）拍了帥氣大片，演繹黃色款Baguette Trunk，粉絲刷一排「好帥啊」，展現了他的超人氣。

范少勳貼文表示男裝總監Silvia Venturini Fendi以羅馬天色作為靈感相當浪漫，希望很快也能夠有機會去感受羅馬的美，他以感性發文搭配帥氣造型，背著新款Baguette Trunk，黑色調中演繹成熟男人味，也被粉絲認出是在平溪線一帶拍攝的美景。胡宇威則是以復古建築為襯，散發優雅的義式情調，詮釋黃色款的Baguette Trunk，粉絲也表示「OMG這包包太可愛」。