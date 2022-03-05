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范少勳、胡宇威的迷你果凍包超可愛 鍾承翰留言「都給你帥就好啦」

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
范少勳（左）、胡宇威演譯春夏全新Baguette Trunk包款。圖／取自IG、FENDI提供
范少勳（左）、胡宇威演譯春夏全新Baguette Trunk包款。圖／取自IG、FENDI提供

小廢包不是女孩的專利，FENDI 2022春夏系列有許多造型迷你的男裝包款，讓女孩們也想假借送男友之名、為自己購入新行頭。日前范少勳詮釋了黑色的Baguette Trunk，吸引鍾承翰嗆聲「都給你帥就好啦」，顯見兩人好交情；而今年求婚成功、喜事臨門的胡宇威，也在古生物館（土銀展示館）拍了帥氣大片，演繹黃色款Baguette Trunk，粉絲刷一排「好帥啊」，展現了他的超人氣。

范少勳貼文表示男裝總監Silvia Venturini Fendi以羅馬天色作為靈感相當浪漫，希望很快也能夠有機會去感受羅馬的美，他以感性發文搭配帥氣造型，背著新款Baguette Trunk，黑色調中演繹成熟男人味，也被粉絲認出是在平溪線一帶拍攝的美景。胡宇威則是以復古建築為襯，散發優雅的義式情調，詮釋黃色款的Baguette Trunk，粉絲也表示「OMG這包包太可愛」。

迷你Baguettey Trunk是的搶眼小可愛硬殼包，以明亮色系和皮革、樹脂材質打造出稜角輪廓，金屬、飾釘成為細節點綴，質感輕便、極簡，拿在手上相當時髦，呼應了春夏男裝以羅馬天空為靈感，將春日色彩例如檸檬和萊姆、冰藍、薰衣草紫、開心果綠和牡丹的粉嫩，都表現在配件與服裝之上的設計，視覺繽紛且奢華。

范少勳帥氣演譯春夏全新Baguette Trunk包款。圖／取自IG
范少勳帥氣演譯春夏全新Baguette Trunk包款。圖／取自IG
FENDI萊姆黃漸層Baguette Trunk Mini，14萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI萊姆黃漸層Baguette Trunk Mini，14萬5,000元。圖／FENDI提供
胡宇威帥氣詮釋萊姆黃漸層Baguette Trunk。圖／取自IG
胡宇威帥氣詮釋萊姆黃漸層Baguette Trunk。圖／取自IG
范少勳詮釋春夏全新黑色Baguette Trunk包款。圖／取自IG
范少勳詮釋春夏全新黑色Baguette Trunk包款。圖／取自IG
范少勳詮釋春夏全新黑色Baguette Trunk包款。圖／取自IG
范少勳詮釋春夏全新黑色Baguette Trunk包款。圖／取自IG
胡宇威詮釋萊姆黃漸層Baguette Trunk，粉絲辨認出他在台北古生物館（土銀展示館）拍攝。圖／取自IG
胡宇威詮釋萊姆黃漸層Baguette Trunk，粉絲辨認出他在台北古生物館（土銀展示館）拍攝。圖／取自IG
胡宇威在列柱場景中演繹萊姆黃漸層Baguette Trunk。圖／取自IG
胡宇威在列柱場景中演繹萊姆黃漸層Baguette Trunk。圖／取自IG
FENDI天藍色漸層Baguette Trunk Mini，14萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI天藍色漸層Baguette Trunk Mini，14萬5,000元。圖／FENDI提供
胡宇威詮釋萊姆黃漸層Baguette Trunk Mini，14萬5,000元。圖／取自IG
胡宇威詮釋萊姆黃漸層Baguette Trunk Mini，14萬5,000元。圖／取自IG
FENDI淡紫色漸層Baguette Trunk Mini，14萬5,000元。圖／截自FENDI官網
FENDI淡紫色漸層Baguette Trunk Mini，14萬5,000元。圖／截自FENDI官網

羅馬 平溪 鍾承翰 胡宇威 FENDI

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