快訊

黨主席人馬挫敗？ 國民黨常委選舉結果出爐...他衝最高票

54歲美魔女視后突PO病床照 「終於有力氣動」病情曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

手上的科幻旅行 Urwerk Aggregat Odyssey腕表限量開團

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Urwerk Aggregat Odyssey腕表將限量5只生產，訂價則為880萬元。圖 / URWERK提供
Urwerk Aggregat Odyssey腕表將限量5只生產，訂價則為880萬元。圖 / URWERK提供

雖然多數人要能飛向宇宙的夢想還遙不可及，但科幻電影中各種質感、造型各異的太空船艦，也算替我們完成了探索太空的空想。獨立製表品牌URWERK近日推出一款特別版的UR-112 Aggregat Odyssey腕表，從多部科幻電影中的船艦得到啟發，堪稱一次屬於時間與科幻的宇宙航行！

這款特別版的UR-112 Aggregat Odyssey腕表，結合了鈦金屬與精鋼所打造。他的光芒閃耀、圓形大窗、流線造型，以及獨特的坑紋，分別出自《星際大戰》（Star Wars）、《守護者》（Watchmen）、《星艦迷航記》（Star Trek），以及《星際大爭霸》（Battlestar Galactica）四部科幻電影中飛船、飛行小艇的造型啟發。

其表殼前端左右兩個鏡面下，將可以品牌獨特的三角柱體顯示小時以及分鐘，同時透過側面、而非垂直正上方讀取時間的方式，也讓人聯想到1970年代、從跑車儀表台得到靈感的設計風格。然而最特別的是：這只表款也像飛行船艦一般，具有可開啓式上蓋，將表蓋上掀後，將呈現左右兩個視窗，可分別顯示跳字秒鐘與48小時的動力儲備顯示；同時不僅表殼經過平面、弧形、坑紋、雕琢與螺絲的不同處理細節，機芯也經過極其繁複的魚鱗紋、噴砂與日內瓦波紋打磨修飾工序。

由於跳脫傳統平面的疊加式機芯，而是以3D立體結構的三角柱體跳字小時及跳字分鐘，表款的結構非一般複雜，表款將限量5只生產，訂價則為880萬元。跟實際打造一艘太空飛行船艦？相對便宜多了！

可開啓的上蓋，宛如太空船艦，並可在內側的兩個視窗中顯示跳字秒鐘與48小時的動力儲備。圖 / URWERK提供
可開啓的上蓋，宛如太空船艦，並可在內側的兩個視窗中顯示跳字秒鐘與48小時的動力儲備。圖 / URWERK提供
表殼前端左右兩個鏡面下，將可以品牌獨特的三角柱體，顯示小時以及分鐘。圖 / URWERK提供
表殼前端左右兩個鏡面下，將可以品牌獨特的三角柱體，顯示小時以及分鐘。圖 / URWERK提供
獨立製表品牌URWERK推出特別版的UR-112 Aggregat Odyssey腕表，堪稱一次屬於時間與科幻風格的宇宙航行。圖 / URWERK提供
獨立製表品牌URWERK推出特別版的UR-112 Aggregat Odyssey腕表，堪稱一次屬於時間與科幻風格的宇宙航行。圖 / URWERK提供

太空 電影 品牌

延伸閱讀

美國演員工會獎SAG 男星西裝腕表造型小盤點

日常的簡約精密 康斯登推Classic自動腕表古典實戴

金秀賢續任MIDO表亞洲區代言人 再續「賢」緣

Roger Dubuis白色陶瓷MCF腕表 讓黑夜白晝一樣美

相關新聞

森林野餐嘉年華來了！統一馬武督主題帳篷 怎麼拍都美

春暖花開好時節，位在森林裡的統一馬武督推出全新超YOUNG假期「森林野餐嘉年華」，自即起至5/31一泊一食雙人房4,28...

范少勳、胡宇威的迷你果凍包超可愛 鍾承翰留言「都給你帥就好啦」

小廢包不是女孩的專利，FENDI 2022春夏系列有許多造型迷你的男裝包款，讓女孩們也想假借送男友之名、為自己購入新行頭...

手上的科幻旅行 Urwerk Aggregat Odyssey腕表限量開團

雖然多數人要能飛向宇宙的夢想還遙不可及，但科幻電影中各種質感、造型各異的太空船艦，也算替我們完成了探索太空的空想。獨立製...

美國演員工會獎SAG 男星西裝腕表造型小盤點

美國演員工會獎本週一已於美國舉辦、落幕。除了演員的傑出表現，多數亮點也集中在演員們的華服與穿戴配件，但實情是：不少男性演...

持振興券消費送千元！台北晶華振興入住「買一送一」

五倍券倒數計時，但經濟部統計數字顯示，目前市面上尚有20%的消費券仍未回收，為搶攻這波晚鳥振興券商機，晶華酒店自即日起至...

梵尼蘭香氣體驗！義國Laboratorio Olfattivo創新系列

用香氣讚頌品味，是一件雅緻跟極致的代表，也是人們為嗅覺帶來的記憶及饗宴。自2019年底，義大利香氛品牌Laborator...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。