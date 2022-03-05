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手上的科幻旅行 Urwerk Aggregat Odyssey腕表限量開團
雖然多數人要能飛向宇宙的夢想還遙不可及，但科幻電影中各種質感、造型各異的太空船艦，也算替我們完成了探索太空的空想。獨立製表品牌URWERK近日推出一款特別版的UR-112 Aggregat Odyssey腕表，從多部科幻電影中的船艦得到啟發，堪稱一次屬於時間與科幻的宇宙航行！
這款特別版的UR-112 Aggregat Odyssey腕表，結合了鈦金屬與精鋼所打造。他的光芒閃耀、圓形大窗、流線造型，以及獨特的坑紋，分別出自《星際大戰》（Star Wars）、《守護者》（Watchmen）、《星艦迷航記》（Star Trek），以及《星際大爭霸》（Battlestar Galactica）四部科幻電影中飛船、飛行小艇的造型啟發。
其表殼前端左右兩個鏡面下，將可以品牌獨特的三角柱體顯示小時以及分鐘，同時透過側面、而非垂直正上方讀取時間的方式，也讓人聯想到1970年代、從跑車儀表台得到靈感的設計風格。然而最特別的是：這只表款也像飛行船艦一般，具有可開啓式上蓋，將表蓋上掀後，將呈現左右兩個視窗，可分別顯示跳字秒鐘與48小時的動力儲備顯示；同時不僅表殼經過平面、弧形、坑紋、雕琢與螺絲的不同處理細節，機芯也經過極其繁複的魚鱗紋、噴砂與日內瓦波紋打磨修飾工序。
由於跳脫傳統平面的疊加式機芯，而是以3D立體結構的三角柱體跳字小時及跳字分鐘，表款的結構非一般複雜，表款將限量5只生產，訂價則為880萬元。跟實際打造一艘太空飛行船艦？相對便宜多了！
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