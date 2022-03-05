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美國演員工會獎SAG 男星西裝腕表造型小盤點

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
演員Ruari O’Connor以手上的芝柏（Girard Perregaux）Free Bridge精鋼腕表搭配黑色正裝，出席了本屆SAG美國演員工會獎。圖 / Girard Perregaux提供（合成圖）
演員Ruari O’Connor以手上的芝柏（Girard Perregaux）Free Bridge精鋼腕表搭配黑色正裝，出席了本屆SAG美國演員工會獎。圖 / Girard Perregaux提供（合成圖）

美國演員工會獎本週一已於美國舉辦、落幕。除了演員的傑出表現，多數亮點也集中在演員們的華服與穿戴配件，但實情是：不少男性演員手上也配戴了精緻的瑞士高級表款，一旦比對參酌他們的西裝搭配，也能找到好品味的學習方程式。

主演電影《貝爾法斯特》（Belfast）的Jamie Dornan選擇了一只歐米茄（OMEGA）的Globemaster腕表。Jamie Dornan的西裝選擇了深黑色與跳色的黑色劍領領片，同時他手上的腕表則帶有藍色面盤，在正式、得體之間，以顏色做出變化，不致突兀但也能展現個性，值得學習；「蜘蛛人」Andrew Garfield雖然穿著全黑西裝，但更凸顯他手上白色面盤的OMEGA碟飛Prestige腕表，加上偏寬的直筒褲管，頗有一股時髦的法式優雅氣息；不按牌理出牌的美國男演員與歌手Leslie Odom Jr.以結合黑白圓點的長大衣，搭配手上的18K Canopus Gold™超霸登月表，散發著討喜與強烈個性，讓人發現透過簡單的黑與白，也可以在正式與個性之間找到平衡。

相較之下：演員Ruari O’Connor的黑色西裝搭配白襯衫、黑色蝶型領結雖然中規中矩，但不成套、窄管的黑色長褲則顯得鱉腳；還好他手上的芝柏（Girard Perregaux）Free Bridge精鋼腕表有著強烈的造型與建築之美。不看服裝、還是欣賞手表好了！

「蜘蛛人」Andrew Garfield以全黑西裝凸顯了白色面盤的OMEGA碟飛Prestige腕表，散發時髦的法式優雅氣息。圖 / OMEGA提供（合成圖）
「蜘蛛人」Andrew Garfield以全黑西裝凸顯了白色面盤的OMEGA碟飛Prestige腕表，散發時髦的法式優雅氣息。圖 / OMEGA提供（合成圖）
美國男演員與歌手Leslie Odom Jr.穿上結合黑白圓點的長大衣，搭配手上歐米茄18K Canopus Gold™超霸登月表，散發著討喜與強烈個性感。圖 / OMEGA提供（合成圖）
美國男演員與歌手Leslie Odom Jr.穿上結合黑白圓點的長大衣，搭配手上歐米茄18K Canopus Gold™超霸登月表，散發著討喜與強烈個性感。圖 / OMEGA提供（合成圖）
Girard Perregaux Free-Bridge精鋼腕表，價格店洽。圖 / Girard Perregaux提供
Girard Perregaux Free-Bridge精鋼腕表，價格店洽。圖 / Girard Perregaux提供

西裝 腕表 美國

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