美國演員工會獎SAG 男星西裝腕表造型小盤點

美國演員工會獎本週一已於美國舉辦、落幕。除了演員的傑出表現，多數亮點也集中在演員們的華服與穿戴配件，但實情是：不少男性演員手上也配戴了精緻的瑞士高級表款，一旦比對參酌他們的西裝搭配，也能找到好品味的學習方程式。

主演電影《貝爾法斯特》（Belfast）的Jamie Dornan選擇了一只歐米茄（OMEGA）的Globemaster腕表。Jamie Dornan的西裝選擇了深黑色與跳色的黑色劍領領片，同時他手上的腕表則帶有藍色面盤，在正式、得體之間，以顏色做出變化，不致突兀但也能展現個性，值得學習；「蜘蛛人」Andrew Garfield雖然穿著全黑西裝，但更凸顯他手上白色面盤的OMEGA碟飛Prestige腕表，加上偏寬的直筒褲管，頗有一股時髦的法式優雅氣息；不按牌理出牌的美國男演員與歌手Leslie Odom Jr.以結合黑白圓點的長大衣，搭配手上的18K Canopus Gold™超霸登月表，散發著討喜與強烈個性，讓人發現透過簡單的黑與白，也可以在正式與個性之間找到平衡。