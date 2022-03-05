森林野餐嘉年華來了！統一馬武督主題帳篷 怎麼拍都美

春暖花開好時節，位在森林裡的統一馬武督推出全新超YOUNG假期「森林野餐嘉年華」，自即起至5/31一泊一食雙人房4,280元起、一泊二食5,280元起，結合童話闖關、園遊會野餐、美拍帳篷及手作DIY，讓住飯店更有趣。

其中，以童話故事為主軸的闖關活動，「當小紅帽遇見大野狼該如何應對？」「韓賽爾與格蕾特怎麼找尋回家的路？」等挑戰8大關卡，創造屬於自己的童話故事，每過一關還可兌換點心，邊玩邊吃，或是全部集滿一次兌換，再來盡情享受野餐樂趣。園區也在幸福草原設立了IG美拍主題帳篷，可以邊拍照打卡邊玩樂。