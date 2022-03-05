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森林野餐嘉年華來了！統一馬武督主題帳篷 怎麼拍都美

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
IG美拍帳篷，打卡拍不停。圖／統一馬武督提供
IG美拍帳篷，打卡拍不停。圖／統一馬武督提供

春暖花開好時節，位在森林裡的統一馬武督推出全新超YOUNG假期「森林野餐嘉年華」，自即起至5/31一泊一食雙人房4,280元起、一泊二食5,280元起，結合童話闖關、園遊會野餐、美拍帳篷及手作DIY，讓住飯店更有趣。

其中，以童話故事為主軸的闖關活動，「當小紅帽遇見大野狼該如何應對？」「韓賽爾與格蕾特怎麼找尋回家的路？」等挑戰8大關卡，創造屬於自己的童話故事，每過一關還可兌換點心，邊玩邊吃，或是全部集滿一次兌換，再來盡情享受野餐樂趣。園區也在幸福草原設立了IG美拍主題帳篷，可以邊拍照打卡邊玩樂。

此外，森林裡的統一馬武督，有如一座童話裡的浪漫城堡，區內大綠地、美妙的裝置藝術、彩色溫泉，都是美拍熱點，加上全新森林野餐嘉年華，將童年最愛的童話故事具象化，互動遊戲、分享美食，增添不少旅遊趣味。

草原上可放風箏。圖／統一馬武督提供
草原上可放風箏。圖／統一馬武督提供
統一馬武督推出森林野餐嘉年華。圖／統一馬武督提供
統一馬武督推出森林野餐嘉年華。圖／統一馬武督提供

野餐 裝置藝術 溫泉

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