持振興券消費送千元！台北晶華振興入住「買一送一」

五倍券倒數計時，但經濟部統計數字顯示，目前市面上尚有20%的消費券仍未回收，為搶攻這波晚鳥振興券商機，晶華酒店自即日起至4月30日推出「振興消費．千元Fun送」，消費者持任一面額的振興券至晶華酒店餐廳或住宿消費，即可獲得兩張面額500元的「晶華美食到你家」電子折扣券，憑券可於專區享有餐飲、客房、備品及美食外帶等商品消費折抵，最高回饋近65折。

此外，客房也有「振興入住1+1」專案，持不限面額之振興券入住，可以5,000元的專案價享有精緻客房買一晚送一晚，相當於每晚入住2,500元，再享栢麗廳自助早餐買一送一。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示，此次是全館首次結合線上及線下資源，凡是持振興券前來晶華消費，無論是住房、餐飲或外帶外送，皆可於消費時獲得「晶華美食到你家」平台的消費抵用券，4月底前使用此券再次消費可享折扣，晶華期待以最超值、最方便使用的回饋機制，搶攻這波振興商機。