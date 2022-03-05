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梵尼蘭香氣體驗！義國Laboratorio Olfattivo創新系列

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
義大利香氛「Laboratorio Olfattivo香識」大師系列。圖／CYRANO提供
義大利香氛「Laboratorio Olfattivo香識」大師系列。圖／CYRANO提供

用香氣讚頌品味，是一件雅緻跟極致的代表，也是人們為嗅覺帶來的記憶及饗宴。自2019年底，義大利香氛品牌Laboratorio Olfattivo就邀請了兩位國際調香師Jean-Claude Ellena及Lucien Ferrero，以4種香材與旅行中的記憶，創造出屬於當地、該物從調香師心中散發的嗅覺與感受，並創造出4款各具特色的香水：「白花之島Baliflora」、「月夜香話Tuberosis」、「談語談心Tantrico」、「言蘭岩Vetyverso」令人沁心的質感調性香氣，在2022年初，Dominique Ropion調香大師，也為此系列在添上精彩的一筆創作「呢蘭詩話Vanagloria」。

義大利香氛「Laboratorio Olfattivo香識」品牌名來自德文「嗅覺實驗室」之意，國際調香師Dominique Ropion於2022年為品牌打造以梵尼蘭為主題的香氣再輔以甜與辛味衝擊，在這嗅覺的時空之中，幽幽的綻放出屬於「呢蘭詩話Vanagloria」的神秘及魔幻饗宴。

此款「大師系列Masters Collection」給予調香師超高自由度展現技藝和美學，透過珍惜材選的調香前調使用藏紅花精油、鳳梨香調、中調：乳香樹脂、乳香精油、零陵香豆、後調：梵尼蘭、麝香，這些香氣創造出溫潤馥郁的深度嗅覺層次感，讓香氣迴盪在自己本身與空間的結合上，跳脫與不同於其他香氣的感官，讓香氣彷彿只為了自己停留在這幽香的平流層之中。

呢蘭詩話Vanagloria 主題以生長在印度洋中心的波旁梵尼蘭為主題，並採用臨界態二氧化碳技術萃取，能充分展現美食、花香、皮革、香辛料氣味的迷人之處，藏紅花與零陵香豆絕妙平衡了香氣，皮革的奢華與樹脂薰香則賦予了微妙的神祕。並搭配著Laboratorio Olfattivo香識的瓶身設計，跳脫出與眾不同的質感與嗅覺層次。

Laboratorio Olfattivo 呢蘭詩話Vanagloria，瓶身設計上以打字機的文字呈現。 圖／CYRANO提供
Laboratorio Olfattivo 呢蘭詩話Vanagloria，瓶身設計上以打字機的文字呈現。 圖／CYRANO提供
呢蘭詩話Vanagloria / 100ml／5,980元。圖／CYRANO提供。
呢蘭詩話Vanagloria / 100ml／5,980元。圖／CYRANO提供。

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