梵尼蘭香氣體驗！義國Laboratorio Olfattivo創新系列

用香氣讚頌品味，是一件雅緻跟極致的代表，也是人們為嗅覺帶來的記憶及饗宴。自2019年底，義大利香氛品牌Laboratorio Olfattivo就邀請了兩位國際調香師Jean-Claude Ellena及Lucien Ferrero，以4種香材與旅行中的記憶，創造出屬於當地、該物從調香師心中散發的嗅覺與感受，並創造出4款各具特色的香水：「白花之島Baliflora」、「月夜香話Tuberosis」、「談語談心Tantrico」、「言蘭岩Vetyverso」令人沁心的質感調性香氣，在2022年初，Dominique Ropion調香大師，也為此系列在添上精彩的一筆創作「呢蘭詩話Vanagloria」。

義大利香氛「Laboratorio Olfattivo香識」品牌名來自德文「嗅覺實驗室」之意，國際調香師Dominique Ropion於2022年為品牌打造以梵尼蘭為主題的香氣再輔以甜與辛味衝擊，在這嗅覺的時空之中，幽幽的綻放出屬於「呢蘭詩話Vanagloria」的神秘及魔幻饗宴。

此款「大師系列Masters Collection」給予調香師超高自由度展現技藝和美學，透過珍惜材選的調香前調使用藏紅花精油、鳳梨香調、中調：乳香樹脂、乳香精油、零陵香豆、後調：梵尼蘭、麝香，這些香氣創造出溫潤馥郁的深度嗅覺層次感，讓香氣迴盪在自己本身與空間的結合上，跳脫與不同於其他香氣的感官，讓香氣彷彿只為了自己停留在這幽香的平流層之中。