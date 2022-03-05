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聲援烏克蘭！Richemont集團宣布暫停俄羅斯商業活動

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Richemont集團旗下包含眾多品牌，其中的萬寶龍（Montblanc）則以筆具、皮件、腕表為主力，強調書寫與藝術氣息的生活風格。圖 / 萬寶龍提供
Richemont集團旗下包含眾多品牌，其中的萬寶龍（Montblanc）則以筆具、皮件、腕表為主力，強調書寫與藝術氣息的生活風格。圖 / 萬寶龍提供

隨著俄羅斯入侵烏克蘭至今，全世界各方多投入資源於人道救援、資源挹注，希望能免除戰火中的傷亡與損失。跨國精品集團歷峰集團（Richemont Group）也透過Linkedin網站宣布，將與無國界醫生組織合作，並暫停在俄羅斯的商業活動。

歷峰集團旗下擁有朗格（A. Lange & Söhne）、萬寶龍（Montblanc）、積家（Jaeger-Lecoultre）、伯爵（PIAGET）、沛納海（PANERAI）、江詩丹頓（Vacheron Constant）、Buccellati等高級珠寶與鐘表的精品集團。目前網站公布的股價為107.9瑞士法郎、折合台幣約3,313元。

這項聲明中表示：歷峰集團向受烏克蘭悲慘局勢影響的同事、他們的家人和朋友表示最深切的同情和思念，並指出歷峰集團已向無國界醫生組織（Médecins sans frontières）發起捐款，向烏克蘭有需要的人提供基本的物資援助與醫療用品，同時自2月24日停止在烏克蘭的業務，並從3月3日暫停在俄羅斯的商業活動。

值得一提的是：這項聲明並非在Richemont集團官方網站上公佈，而是在跨國人力資源網站Linkedin上發表，發表至今已獲超過40萬人次閱讀並得到1,780次的按讚紀錄；也由於並非傳統網站或新聞稿形式，在Linkedin上的發表勢必將獲得更多歐美、國際人士的關心以帶來更廣泛的影響力，則或可能是Richemont集團選擇此一形式的考量原因。

歷峰集團（Richemont Group）透過Linkedin網站宣布，將向無國界醫生組織提供捐贈，並暫停於俄羅斯的商業活動。圖 / 翻攝自Linkedin網站
歷峰集團（Richemont Group）透過Linkedin網站宣布，將向無國界醫生組織提供捐贈，並暫停於俄羅斯的商業活動。圖 / 翻攝自Linkedin網站
屬於Richemont集團旗下的江詩丹頓（Vacheron Constant），是擁有近300年歷史的傳統高級製表品牌，圖中則為今年推出、全世界限量一只的Les Cabinotiers閣樓工匠超卓複雜Bacchus腕表。圖 / 江詩丹頓提供
屬於Richemont集團旗下的江詩丹頓（Vacheron Constant），是擁有近300年歷史的傳統高級製表品牌，圖中則為今年推出、全世界限量一只的Les Cabinotiers閣樓工匠超卓複雜Bacchus腕表。圖 / 江詩丹頓提供
積家（Jaeger-LeCoultre）屬於Richemont集團旗下的高級鐘表品牌，並將以獨家的「空氣鐘」，參加四月位於義大利的歐洲Homo Faber手工藝特展。圖 / 積家提供
積家（Jaeger-LeCoultre）屬於Richemont集團旗下的高級鐘表品牌，並將以獨家的「空氣鐘」，參加四月位於義大利的歐洲Homo Faber手工藝特展。圖 / 積家提供

烏克蘭 俄羅斯 無國界醫生

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