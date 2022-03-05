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聲援烏克蘭！Richemont集團宣布暫停俄羅斯商業活動
隨著俄羅斯入侵烏克蘭至今，全世界各方多投入資源於人道救援、資源挹注，希望能免除戰火中的傷亡與損失。跨國精品集團歷峰集團（Richemont Group）也透過Linkedin網站宣布，將與無國界醫生組織合作，並暫停在俄羅斯的商業活動。
歷峰集團旗下擁有朗格（A. Lange & Söhne）、萬寶龍（Montblanc）、積家（Jaeger-Lecoultre）、伯爵（PIAGET）、沛納海（PANERAI）、江詩丹頓（Vacheron Constant）、Buccellati等高級珠寶與鐘表的精品集團。目前網站公布的股價為107.9瑞士法郎、折合台幣約3,313元。
這項聲明中表示：歷峰集團向受烏克蘭悲慘局勢影響的同事、他們的家人和朋友表示最深切的同情和思念，並指出歷峰集團已向無國界醫生組織（Médecins sans frontières）發起捐款，向烏克蘭有需要的人提供基本的物資援助與醫療用品，同時自2月24日停止在烏克蘭的業務，並從3月3日暫停在俄羅斯的商業活動。
值得一提的是：這項聲明並非在Richemont集團官方網站上公佈，而是在跨國人力資源網站Linkedin上發表，發表至今已獲超過40萬人次閱讀並得到1,780次的按讚紀錄；也由於並非傳統網站或新聞稿形式，在Linkedin上的發表勢必將獲得更多歐美、國際人士的關心以帶來更廣泛的影響力，則或可能是Richemont集團選擇此一形式的考量原因。
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