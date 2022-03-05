上新菜多！盤點各大飯店的春日好料

時序進入春暖花開的季節，食慾大開、視界也更美。各大星級飯店端出新菜色，從中到西一派華美，在餐盤捎來繽紛春意。

晶華酒店連續3年獲得米其林餐盤推薦的粵式餐廳「晶華軒」，兩大名廚鄔海明、吳滿權聯手端出在地人才知道的經典功夫老菜。像是前菜「白雲豬肚卷」，做工繁複費時，需先將豬肚和豬耳朵以滷汁慢火燉煮，再用棉線相疊捆綁、靜置滷汁12小時，上桌前再精切約0.2公分的薄片，入口肉與醬香氣襲人。另一道「花雕醉乳鴿」，選用台灣的胭脂鴿，洗淨烹煮後與陳年花雕、玫瑰露、玫瑰花等香料浸漬3日後切片上桌，濃厚酒香中襯著淡淡花香。

經典手工粵菜「玉簪田雞腿」也上桌，這道菜做工繁複，且已逐漸失傳，田雞腿脫出腿骨，只留下飽滿色白的田雞肉，外型宛如翠綠玉簪髮飾，因此得名。此外，現點現做的港點也很精采，花膠小籠包、古城煎茶粿、燕窩杏汁煎堆仔、核桃露湯圓等，都是必點美味。

台北遠東香格里拉滿足旅人渴望出國的心，即日起至5月1日人氣自助餐廳遠東Café推出「東南亞美食嘉年華」，由來自泰國、印度、馬來西亞籍的主廚們合力獻上豐富多樣的風味料理，運用各色辛香料如香茅、咖哩、辣椒及五彩繽紛的熱帶鮮果入饌，精采色香味讓人食指大動，用味蕾盡情暢遊東南亞。3月31日前，周一至五午餐、下午茶或晚餐，凡四人同行中有一位女性，即可享一人免費用餐。

寒舍艾麗酒店LA FARFALLA義式餐廳則全新推出四款義式燉菜，包括充滿南義特色的「漁夫式燉海鮮」，肉肉控不容錯過的「巴洛洛紅酒精燉美國精選牛小排」、北義經典「什錦燉肉蔬菜集」，以及發想自米蘭式燉小牛膝的「精燉澳洲羔羊膝」。以上均有侍酒師推薦選搭酒款，美酒佳餚滋味加分。

而以「健康療癒」為主軸的北投老爺酒店也換上新菜單，PURE法式餐廳主廚陳之穎順應節氣，嚴選當季鮮蔬與澳洲和牛臉頰、紐西蘭小羊排、美國特級肋眼牛排等食材入饌，搭配多元的料理手法，打造色彩繽紛的春日饗宴。