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兒童用餐免費 台北國泰萬怡推「MJ童趣饗樂季」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導

兒童節即將到來，台北國泰萬怡酒店提前規劃「MJ童趣饗樂季」活動，即日起至4月30日，10歲以下兒童至MJ Kitchen用餐免費，11至12歲則享半價優惠，最高可省704元。

此外，活動期間全館餐飲消費累計滿3,500元，憑3、4月發票即可為一位10歲以下孩童登記免費參加每周六的「Mr. Sun劇團」美語戲劇體驗課，透過活動與遊戲，放電也充電，每堂僅限10位，額滿為止。陪同到場的爸媽則可於MJ Kitchen免費享受周末自助下午茶一客。

台北國泰萬怡酒店特別邀請「Mr. Sun劇團」為「MJ童趣饗樂季」打造美語戲劇主題活動，每周六於14樓Drift Bar & Lounge舉辦，由多年教學經歷的創辦人Mr. Sun為各學齡的小賓客們安排，透過生動活潑的遊戲與互動， 從想像力、創造力、表達與溝通等各層面建立自信及開發潛能，共開放9天場次，採預約登記至額滿為止。陪同到場的爸媽，MJ Kitchen再加碼贈周末自助下午茶一客，每位可再省下748元，第二位用餐可再享499元優惠。

相關資訊可洽：02-7750-3337，或查官網。

台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen推優惠。圖／台北國泰萬怡提供
台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen推優惠。圖／台北國泰萬怡提供

酒店 下午茶 發票

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