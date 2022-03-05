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想念香港來辰園 台北喜來登每周三至日開放「飲早茶」
想念香港的早茶文化嗎？台北喜來登館內粵菜餐廳「辰園」，即日起每周三至周日上午9點至11點推出「飲早茶」體驗，傳統茶樓推車上放滿超過30道的手工蒸籠點心，逐桌推送，其中包括「早茶四天王」叉燒包、蝦餃、燒賣及蛋塔，另有開胃小菜、蒸、炸、烤點、糖水與現點現做的廣式煲粥等，每份180至380元不等。
「嘆」在粵語中是享受的意思，「嘆早茶」一詞可見廣東人之於早茶的意義。為完整呈現港式早茶的老味道，辰園除了以南洋叻沙入味的星洲咖哩蒸軟絲、皮脆肉嫩的明爐烤鴨、玫瑰油雞、軟糯飽腹的荷葉珍珠雞、鹹香入味的蠔汁鳳爪等多款推車點心外，也提供現點現做的各式料理，像是北菇滑雞粥、龍皇灌湯包、金牌鹹水餃、黃金馬蹄條與流沙芋棗，以及香醇滑口的蛋白杏仁茶、楊枝蜜甘露等經典糖水，總共超過30道大、中、小點。
此外，台北喜來登同步推出「飲咗茶未」早茶住房專案，即日起至3月31日預訂，每晚4,288元起，翌日早晨於辰園品嘗專屬早茶套餐。每日限量販售，須於兩天前預訂。
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