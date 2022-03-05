超萌！天馬航空皮卡丘彩繪機 降落桃園機場保養

皮卡丘彩繪機現身桃機！日本低成本航空、以飛行日本國內線為主的天馬航空(Skymark Airlines) 皮卡丘彩繪機，今天早9點54分現身桃園國際機場，將在長榮航太進行保養維修。

天馬航空日前在臉書上預告皮卡丘彩繪機來台資訊，今天吸引大批航空迷前來共襄盛舉，都是為了一睹皮卡丘彩繪機的風采，畢竟這架彩繪機只有飛日本國內線。天馬航空表示該彩繪機預計抵逹桃園機場時間為3月05日9時到10時，飛離桃園機場時間則為18日晚上7時到8時。

而今天這架皮卡丘彩繪機編號BC8028實際到達時間大約在早上9時54分左右落地，從05R跑道降落，隨後停到613停機位。