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超萌！天馬航空皮卡丘彩繪機 降落桃園機場保養

攝影中心 / 記者季相儒／桃園機場即時報導
皮卡丘彩繪機現身桃機！日本低成本航空、以飛行日本國內線為主的天馬航空(Skymark Airlines) 皮卡丘彩繪機，今天早9點54分現身桃園國際機場，將在長榮航太進行保養維修。記者季相儒／攝影
皮卡丘彩繪機現身桃機！日本低成本航空、以飛行日本國內線為主的天馬航空(Skymark Airlines) 皮卡丘彩繪機，今天早9點54分現身桃園國際機場，將在長榮航太進行保養維修。記者季相儒／攝影

皮卡丘彩繪機現身桃機！日本低成本航空、以飛行日本國內線為主的天馬航空(Skymark Airlines) 皮卡丘彩繪機，今天早9點54分現身桃園國際機場，將在長榮航太進行保養維修。

天馬航空日前在臉書上預告皮卡丘彩繪機來台資訊，今天吸引大批航空迷前來共襄盛舉，都是為了一睹皮卡丘彩繪機的風采，畢竟這架彩繪機只有飛日本國內線。天馬航空表示該彩繪機預計抵逹桃園機場時間為3月05日9時到10時，飛離桃園機場時間則為18日晚上7時到8時。

而今天這架皮卡丘彩繪機編號BC8028實際到達時間大約在早上9時54分左右落地，從05R跑道降落，隨後停到613停機位。

這架天馬航空的皮卡丘彩繪機是波音737-800型客機，主要飛行日本國內線到沖繩，從去年2021年6月開始服役，預計彩繪機為期五年。

皮卡丘彩繪機現身桃機！日本低成本航空、以飛行日本國內線為主的天馬航空(Skymark Airlines) 皮卡丘彩繪機，今天早9點54分現身桃園國際機場，將在長榮航太進行保養維修。記者季相儒／攝影
皮卡丘彩繪機現身桃機！日本低成本航空、以飛行日本國內線為主的天馬航空(Skymark Airlines) 皮卡丘彩繪機，今天早9點54分現身桃園國際機場，將在長榮航太進行保養維修。記者季相儒／攝影
皮卡丘彩繪機現身桃機！日本低成本航空、以飛行日本國內線為主的天馬航空(Skymark Airlines) 皮卡丘彩繪機，今天早9點54分現身桃園國際機場，將在長榮航太進行保養維修。記者季相儒／攝影
皮卡丘彩繪機現身桃機！日本低成本航空、以飛行日本國內線為主的天馬航空(Skymark Airlines) 皮卡丘彩繪機，今天早9點54分現身桃園國際機場，將在長榮航太進行保養維修。記者季相儒／攝影
天馬航空日前在臉書上預告皮卡丘彩繪機來台資訊，今天吸引大批航空迷前來共襄盛舉，都是為了一睹皮卡丘彩繪機的風采。記者季相儒／攝影
天馬航空日前在臉書上預告皮卡丘彩繪機來台資訊，今天吸引大批航空迷前來共襄盛舉，都是為了一睹皮卡丘彩繪機的風采。記者季相儒／攝影

桃園機場 日本 馬航

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