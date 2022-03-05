巴黎時裝周／愛馬仕2022秋冬女裝大秀 今晚全球同步直播

巴黎時裝周正進行2022秋冬女裝的發表，愛馬仕Hermès的大秀，也即將於今晚登場，可透過官方網站、Youtube等平台觀賞同步直播。

愛馬仕2022秋冬女裝的發表時間，將在巴黎時間3月5日星期六下午2:30舉行、亦即台灣時間的3月5日晚間9:30，將全球同步於網路發表線上直播，屆時可以透過愛馬仕的官方網站、臉書、Instagram以及YouTube帳號收看，體驗零時差的時尚饗宴。而在前導釋出的秀前預告形象圖片中，以透膚雅緻羊毛衫、黑色皮革裙為主視覺，表現端莊典雅的質感，同時有輕盈、性感的女人味，以簡約的黑色作為呈現，充分體現當代感簡練而自信的品味。

◼️愛馬仕2022秋冬女裝預告及收看頻道：