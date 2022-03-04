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日常的簡約精密 康斯登推Classic自動腕表古典實戴

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
簡約的寶璣式指針、羅馬數字時標，讓表款經典、雋永而耐看。圖 / 康斯登提供
簡約的寶璣式指針、羅馬數字時標，讓表款經典、雋永而耐看。圖 / 康斯登提供

精品的真正定義，是超乎常規、不必符合實際需要的奢華與高級感。但如果是精緻、精湛，而且能夠每日享用的工藝品，無疑也是生活風格的收藏與實用樂趣。瑞士鐘表品牌康斯登（Frederique Constant）推出Classic系列兩只自動腕表，以簡約設計，成為可以每日實用的優雅生活提案。

Classics Index Automatic自動腕表，具有廣泛的古典元素，但佐以當代的精密機械機芯。40毫米的尺寸，共有精鋼與玫瑰金PVD兩種質材，寶璣式鏤空指針搭配上羅馬數字時標以及圓點的分鐘刻度，其中黑色面盤並搭配白色的指針、時標與刻度，透過對比色簡明易讀。

另一款的Classics Heart Beat Automatic腕表其實使用了與Classics Index Automatic自動腕表一樣的FC-303自動上鍊機芯，具備38小時的動力儲存；差別在於面盤的上方具有圓形的鏤空視窗，讓人能略窺機芯細節。Classics Heart Beat Automatic腕表訂價約48,800元，Classics Index Automatic自動腕表則因表殼有精鋼或玫瑰金PVD不同選擇，前者為32,800元，後者則為42,800元。

康斯登Classics Heart Beat Automatic自動腕表，48,800元。圖 / 康斯登提供
康斯登Classics Heart Beat Automatic自動腕表，48,800元。圖 / 康斯登提供
FC-303自動上鍊機芯，可在透明的後底蓋欣賞。圖 / 康斯登提供
FC-303自動上鍊機芯，可在透明的後底蓋欣賞。圖 / 康斯登提供
瑞士鐘表品牌康斯登（Frederique Constant）推出Classic系列兩只自動腕表，以簡約設計，成為可以每日實用的優雅生活提案。圖 / 康斯登提供
瑞士鐘表品牌康斯登（Frederique Constant）推出Classic系列兩只自動腕表，以簡約設計，成為可以每日實用的優雅生活提案。圖 / 康斯登提供

腕表 瑞士

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