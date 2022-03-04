日常的簡約精密 康斯登推Classic自動腕表古典實戴

精品的真正定義，是超乎常規、不必符合實際需要的奢華與高級感。但如果是精緻、精湛，而且能夠每日享用的工藝品，無疑也是生活風格的收藏與實用樂趣。瑞士鐘表品牌康斯登（Frederique Constant）推出Classic系列兩只自動腕表，以簡約設計，成為可以每日實用的優雅生活提案。

Classics Index Automatic自動腕表，具有廣泛的古典元素，但佐以當代的精密機械機芯。40毫米的尺寸，共有精鋼與玫瑰金PVD兩種質材，寶璣式鏤空指針搭配上羅馬數字時標以及圓點的分鐘刻度，其中黑色面盤並搭配白色的指針、時標與刻度，透過對比色簡明易讀。