日常的簡約精密 康斯登推Classic自動腕表古典實戴
精品的真正定義，是超乎常規、不必符合實際需要的奢華與高級感。但如果是精緻、精湛，而且能夠每日享用的工藝品，無疑也是生活風格的收藏與實用樂趣。瑞士鐘表品牌康斯登（Frederique Constant）推出Classic系列兩只自動腕表，以簡約設計，成為可以每日實用的優雅生活提案。
Classics Index Automatic自動腕表，具有廣泛的古典元素，但佐以當代的精密機械機芯。40毫米的尺寸，共有精鋼與玫瑰金PVD兩種質材，寶璣式鏤空指針搭配上羅馬數字時標以及圓點的分鐘刻度，其中黑色面盤並搭配白色的指針、時標與刻度，透過對比色簡明易讀。
另一款的Classics Heart Beat Automatic腕表其實使用了與Classics Index Automatic自動腕表一樣的FC-303自動上鍊機芯，具備38小時的動力儲存；差別在於面盤的上方具有圓形的鏤空視窗，讓人能略窺機芯細節。Classics Heart Beat Automatic腕表訂價約48,800元，Classics Index Automatic自動腕表則因表殼有精鋼或玫瑰金PVD不同選擇，前者為32,800元，後者則為42,800元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言