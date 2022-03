「網球女神」莎拉波娃、資深巨星黛咪摩爾 Chloé秋冬秀環保勾勒針織、皮革之美

對環保投以熱烈、真誠的態度,在每季時裝發表都致力減低時裝秀的環境衝擊,Chloé 2022秋冬有著深愛地球的真摯之情,發表洋溢自然氣息的新作,包括皮革單品的嶄新輪廓,或是表現地貌景觀的羊毛織品,都表現人與自然的緊密連結,這場大秀嘉賓包括女星黛咪摩爾、露西波頓,以及「網球女神」莎拉波娃。

從關切環境、氣候的核心而延伸出的Chloé 2022秋冬系列,創意總監Gabriela Hearst仍聚焦在環境氣候變遷的議題,來展現美學觀點,更親自畫了一幅畫作作為服裝靈感。在發想初始,她與英國作家Isabella Tree展開深入對話,也從作家2018年的著作《野之生:英國農場回歸自然( Wilding:the Return of Nature to a British Farm)》發想,秋冬女裝中的「氣候佳境(Climate Success)」系列,則是透過喀什米爾羊毛的針織品與嵌花針織,來勾勒氣候災難的景象,例如森林大火、融化的冰山、乾旱等,與氣候環境美好的風景作為強烈對比。義大利導演Franco Zeffirelli拍攝的《太陽弟兄,月亮姊妹》紀錄「自然環境的守護聖人」Saint Francis of Assisi的生平,亦是Gabriela Hearst發想來源。