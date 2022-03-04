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「網球女神」莎拉波娃、資深巨星黛咪摩爾 Chloé秋冬秀環保勾勒針織、皮革之美

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Chloé發表2022秋冬大秀，女星黛咪摩爾、露西波頓都是看秀嘉賓。圖／Chloé提供、取自IG @good_old_meme_fashioned
Chloé發表2022秋冬大秀，女星黛咪摩爾、露西波頓都是看秀嘉賓。圖／Chloé提供、取自IG @good_old_meme_fashioned

對環保投以熱烈、真誠的態度，在每季時裝發表都致力減低時裝秀的環境衝擊，Chloé 2022秋冬有著深愛地球的真摯之情，發表洋溢自然氣息的新作，包括皮革單品的嶄新輪廓，或是表現地貌景觀的羊毛織品，都表現人與自然的緊密連結，這場大秀嘉賓包括女星黛咪摩爾、露西波頓，以及「網球女神」莎拉波娃。

從關切環境、氣候的核心而延伸出的Chloé 2022秋冬系列，創意總監Gabriela Hearst仍聚焦在環境氣候變遷的議題，來展現美學觀點，更親自畫了一幅畫作作為服裝靈感。在發想初始，她與英國作家Isabella Tree展開深入對話，也從作家2018年的著作《野之生：英國農場回歸自然（ Wilding：the Return of Nature to a British Farm）》發想，秋冬女裝中的「氣候佳境（Climate Success）」系列，則是透過喀什米爾羊毛的針織品與嵌花針織，來勾勒氣候災難的景象，例如森林大火、融化的冰山、乾旱等，與氣候環境美好的風景作為強烈對比。義大利導演Franco Zeffirelli拍攝的《太陽弟兄，月亮姊妹》紀錄「自然環境的守護聖人」Saint Francis of Assisi的生平，亦是Gabriela Hearst發想來源。

秋冬服裝輪廓中，皮革材質肩部的貼片、花邊剪裁亮眼，垂墜領口、豐盈的泡泡袖及針織元素，則延續品牌的精緻細節。重機風衣、皮革套裝和盔甲等，與彷若僧侶裝扮的垂墜長衫形成鮮明對比，結合羽絨材質、喀什米爾針織的羽絨斗篷（puffcho）再度回歸， 以藍色、紅色漸層針織表現。服裝上的陶瓷鈕釦以手工製作，採用特殊的絞泥陶藝工法將彩色陶土融合、創造出漩渦般的紋路，新款登山靴散發自然清新與帥氣的風貌。

創意總監Gabriela Hearst在2022秋冬以皮革、編織作為服裝面料表現。圖／Chloé提供
創意總監Gabriela Hearst在2022秋冬以皮革、編織作為服裝面料表現。圖／Chloé提供
透過喀什米爾羊毛的針織品與嵌花針織，勾勒氣候現象。圖／Chloé提供
透過喀什米爾羊毛的針織品與嵌花針織，勾勒氣候現象。圖／Chloé提供
網球女神莎拉波娃也是Chloé 2022秋冬大秀嘉賓。圖／取自IG @good_old_meme_fashioned
網球女神莎拉波娃也是Chloé 2022秋冬大秀嘉賓。圖／取自IG @good_old_meme_fashioned
Chloé在秋冬季達成產品中56%皆為低衝擊材質的年度目標，相較2022春夏提升了21%。圖／Chloé提供
Chloé在秋冬季達成產品中56%皆為低衝擊材質的年度目標，相較2022春夏提升了21%。圖／Chloé提供
Chloé 2022秋冬的手袋，以精緻的編織手工作為細節設計。圖／Chloé提供
Chloé 2022秋冬的手袋，以精緻的編織手工作為細節設計。圖／Chloé提供
Chloé 2022秋冬包款輪廓相形簡約。圖／Chloé提供
Chloé 2022秋冬包款輪廓相形簡約。圖／Chloé提供
肩部的花邊剪裁亮眼，垂墜領口、豐盈的泡泡袖及針織元素等，都延續品牌的精緻感。圖／Chloé提供
肩部的花邊剪裁亮眼，垂墜領口、豐盈的泡泡袖及針織元素等，都延續品牌的精緻感。圖／Chloé提供
結合摩登現代羽絨材質、喀什米爾針織的羽絨斗篷再度回歸，以藍色、紅色漸層針織為主。圖／Chloé提供
結合摩登現代羽絨材質、喀什米爾針織的羽絨斗篷再度回歸，以藍色、紅色漸層針織為主。圖／Chloé提供
Chloé 2022秋冬大秀看秀嘉賓包括好萊塢資深女星黛咪摩爾（右），以及演出《波希米亞狂想曲》的露西波頓。圖／取自IG @good_old_meme_fashioned
Chloé 2022秋冬大秀看秀嘉賓包括好萊塢資深女星黛咪摩爾（右），以及演出《波希米亞狂想曲》的露西波頓。圖／取自IG @good_old_meme_fashioned

英國 義大利 氣候變遷

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