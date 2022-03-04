「網球女神」莎拉波娃、資深巨星黛咪摩爾 Chloé秋冬秀環保勾勒針織、皮革之美

對環保投以熱烈、真誠的態度，在每季時裝發表都致力減低時裝秀的環境衝擊，Chloé 2022秋冬有著深愛地球的真摯之情，發表洋溢自然氣息的新作，包括皮革單品的嶄新輪廓，或是表現地貌景觀的羊毛織品，都表現人與自然的緊密連結，這場大秀嘉賓包括女星黛咪摩爾、露西波頓，以及「網球女神」莎拉波娃。

從關切環境、氣候的核心而延伸出的Chloé 2022秋冬系列，創意總監Gabriela Hearst仍聚焦在環境氣候變遷的議題，來展現美學觀點，更親自畫了一幅畫作作為服裝靈感。在發想初始，她與英國作家Isabella Tree展開深入對話，也從作家2018年的著作《野之生：英國農場回歸自然（ Wilding：the Return of Nature to a British Farm）》發想，秋冬女裝中的「氣候佳境（Climate Success）」系列，則是透過喀什米爾羊毛的針織品與嵌花針織，來勾勒氣候災難的景象，例如森林大火、融化的冰山、乾旱等，與氣候環境美好的風景作為強烈對比。義大利導演Franco Zeffirelli拍攝的《太陽弟兄，月亮姊妹》紀錄「自然環境的守護聖人」Saint Francis of Assisi的生平，亦是Gabriela Hearst發想來源。