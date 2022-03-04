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金秀賢續任MIDO表亞洲區代言人 再續「賢」緣
美好的情誼總是值得延續，金秀賢繼2020年成為瑞士鐘表品牌美度（MIDO）代言人之後，雖然因為疫情關係無法前來台灣，但金秀賢仍不時配戴上MIDO腕表，展現動靜皆宜的優雅品味。美度（MIDO）今日再宣布：將與金秀賢展開第2年的全新合作，邀請韓國男神再度擔任MIDO亞洲區品牌代言人，再續「賢」緣。
因演出「雖然是精神病但沒關係」、「來自星星的你」等多部戲劇走紅的金秀賢，近期並有新戲「某一天」再度成為網路熱搜話題。而針對本次繼續與MIDO合作，金秀賢表示，MIDO美度表對他來說是一個充滿活力的瑞士鐘表品牌，「不同的系列中，完美結合優雅和動感的設計。最讓我印象深刻的是表款的設計靈感源自於建築。這是非常獨一無二的！ 」
事實上，MIDO曾在20年前推出以羅馬競技場為靈感的All Dial系列，此後不同表款常帶有建築結構的意念隱藏其中，內含建築的結構之美。今年也是MIDO以建築為靈感的20周年紀，品牌日前並推出新款20周年紀念All Dial腕表，並採限量發行。隨著全世界旅遊、休閒觀光產業逐漸解禁，未來金秀賢會否有機會前來台灣？今年又將戴上哪一只MIDO表款，展現男神的迷人帥氣？值得高度關心。
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