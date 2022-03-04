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BURBERRY巴黎旗艦店開幕 經典格紋綻放英倫奢華品味

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
BURBERRY位於法國巴黎聖多諾黑街的旗艦店盛大開幕，以經典格紋重新詮釋奢華外牆。圖／BURBERRY提供
BURBERRY位於法國巴黎聖多諾黑街的旗艦店盛大開幕，以經典格紋重新詮釋奢華外牆。圖／BURBERRY提供

以一眼就能辨識的標誌圖像作為外牆，BURBERRY位於法國巴黎聖多諾黑街（Rue Saint-Honoré）的旗艦店盛大開幕，由知名義大利建築師Vincenzo de Cotiis與品牌聯手合作，重新詮釋品牌經典元素，尤其奢華、典雅的格紋外牆，完美重現品牌意象。

經典格紋的蜜金、黑、白和棕紅色線條，以虛實意象貫穿整個店面，燈飾則以水泥、陶瓷和亮面漆等多樣化的面料為主，粗獷元素搭配奢華材質，營造出鮮明的現代感。1909年創辦人Thomas Burberry在此開設了第一家國際店面，百多年後的今日，全新旗艦店彷彿連結著品牌的過去、現在及未來，讓人在體會英倫品味。

一樓門面以Vincenzo de Cotiis獨特的手繪再生玻璃纖維雕塑為入口，展示新款配件，尤其是當前最具話題的Lola包款，柔軟的絎縫表現，以鮮豔色彩呈現，明亮的藍色、黃色等，活潑地點綴了品牌的沈穩空間，品牌經典風衣，也展示在此樓層。由黑白古典磁磚延伸而上的二樓則是男裝區；三樓為女裝區，採用傳統法式對開門、拿破崙時期的奧斯曼風格（Haussmann）玻璃窗，呈現新舊薈萃的空間感。全新旗艦店的四樓、五樓則是BURBERRY全球最大的VIP空間，以米色磁磚打造了闡揚品牌本質的空間。

BURBERRY旗艦店各樓層都融入品牌經典的格紋元素。圖／BURBERRY提供
BURBERRY旗艦店各樓層都融入品牌經典的格紋元素。圖／BURBERRY提供
一樓包款陳列區有最新的春夏Lola手袋等系列。圖／BURBERRY提供
一樓包款陳列區有最新的春夏Lola手袋等系列。圖／BURBERRY提供
BURBERRY位於法國巴黎聖多諾黑街的旗艦店盛大開幕，以經典格紋重新詮釋奢華外牆。圖／BURBERRY提供
BURBERRY位於法國巴黎聖多諾黑街的旗艦店盛大開幕，以經典格紋重新詮釋奢華外牆。圖／BURBERRY提供

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