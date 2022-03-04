BURBERRY巴黎旗艦店開幕 經典格紋綻放英倫奢華品味

以一眼就能辨識的標誌圖像作為外牆，BURBERRY位於法國巴黎聖多諾黑街（Rue Saint-Honoré）的旗艦店盛大開幕，由知名義大利建築師Vincenzo de Cotiis與品牌聯手合作，重新詮釋品牌經典元素，尤其奢華、典雅的格紋外牆，完美重現品牌意象。

經典格紋的蜜金、黑、白和棕紅色線條，以虛實意象貫穿整個店面，燈飾則以水泥、陶瓷和亮面漆等多樣化的面料為主，粗獷元素搭配奢華材質，營造出鮮明的現代感。1909年創辦人Thomas Burberry在此開設了第一家國際店面，百多年後的今日，全新旗艦店彷彿連結著品牌的過去、現在及未來，讓人在體會英倫品味。