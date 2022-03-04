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總裁牛肉麵插旗信義區 推出BELLAVITA獨家五寶麵

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
總裁牛肉麵以多款精緻麵點，征服饕客味蕾。圖／艾斯奇餐飲提供。
總裁牛肉麵以多款精緻麵點，征服饕客味蕾。圖／艾斯奇餐飲提供。

艾斯奇餐飲所創設的總裁牛肉麵（C.E.O Beef Noodle），本月首度進駐台北市信義區BELLAVITA寶麗廣塲，並推出霸氣豐富的五寶麵（380元+10%）與首次新創的麻香抄手拌麵（200元+10%）兩款獨家專屬餐點，企圖征服鄰近商圈、豪宅與商辦內饕客們的刁鑽味蕾。

艾斯奇餐飲是中租企業總裁辜仲立2018年於中實控股旗下增設，主要是以辜仲立講究MIT在地精神的初心與自身體驗，將其理念與眾人分享。除了傳遞他的熱情好客之道，也推廣最有人情暖味的環境氛圍與新食態生活，引領新潮流。

五寶麵選用澳洲及紐西蘭的草飼牛隻，集結5個不同的肉質部位，有牛三寶(牛腱、牛筋、牛肚)、富含膠質嚼勁Q彈的牛頰肉、以及鮮嫩不膩口的雪花牛片，加入柱侯醬、紅南乳、豆瓣醬等個別進行滷煮。再將特選牛大骨、雞爪、薑、芹菜，放入大紅袍花椒、草果、桂枝、陳皮等23種材料作為湯底，耗時費工熬煮至少8小時入味後，最後再次放入滷過之五寶一起燉煮，才能端出一碗講究食材肉質及湯頭香醇微辣的完美五寶麵。

新登場「麻香抄手拌麵」的靈魂關鍵，是將甘鹹適度的麻香醬與香辣醇厚的油潑辣子醬相互融合，創造出無法抗拒的乾拌美味麵食。

麻香醬主要是先將乾辣椒、花椒粒及辛香料以細火慢炒提煉，再將適量細砂糖、鹽、深色醬油、蒜末、米酒、烏醋、辣油及開水等加熱後攪拌至砂糖溶化狀，最後混合全部食材，再加入香油拌勻，麻香濃郁。

油潑辣子是以乾辣椒、花椒、八角、紫蘇等食材，循用古法提煉熬製成花椒油，辣椒籽及辛香料伴隨萃出，麻、香、微辣、濃郁四重口感層次分明。兩款醬料調味搭配皮Q肉餡飽滿的抄手、彈牙麵條與碎花生粒，鹹麻帶香在唇齒間蔓延，令人食指大動。

總裁牛肉麵BELLAVITA寶麗廣塲據點：

．營業地點 :台北市信義區松仁路28號B2美食廣場

．營業時間；即日起AM11:00～PM09:30

．餐飲價位：麵食套餐200元+10%起、私房小菜60元+10%起

總裁牛肉麵首度插旗信義區BELLAVITA寶麗廣塲。圖／艾斯奇餐飲提供。
總裁牛肉麵首度插旗信義區BELLAVITA寶麗廣塲。圖／艾斯奇餐飲提供。
BELLAVITA獨家專屬的五寶麵，集結5個不同肉質部位。圖／艾斯奇餐飲提供。
BELLAVITA獨家專屬的五寶麵，集結5個不同肉質部位。圖／艾斯奇餐飲提供。
這款「總裁牛肉麵」出自中租企業總裁辜仲立與主廚歷經上百次討論與改良，穩居人氣招牌寶座。圖／艾斯奇餐飲提供。
這款「總裁牛肉麵」出自中租企業總裁辜仲立與主廚歷經上百次討論與改良，穩居人氣招牌寶座。圖／艾斯奇餐飲提供。
BELLAVITA獨家專屬的麻香抄手拌麵，鹹麻帶香。圖／艾斯奇餐飲提供。
BELLAVITA獨家專屬的麻香抄手拌麵，鹹麻帶香。圖／艾斯奇餐飲提供。

北市 紐西蘭 套餐

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