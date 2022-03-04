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周末網購買起來！到全家便利商店取貨 限時送雙重好禮

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店瞄準消費者周末網購、周間取件需求，3月9日起網購選定全家便利商店門市取貨，即可限時享雙重好禮。圖／全家便利商店提供
全家便利商店瞄準消費者周末網購、周間取件需求，3月9日起網購選定全家便利商店門市取貨，即可限時享雙重好禮。圖／全家便利商店提供

疫情改變消費者購物模式，根據資策會調查顯示，超過8成的網購族最愛以「便利商店取貨」作為網購包裹運送方式；根據全家便利商店包裹取件數據顯示，消費者喜愛在周末網購，周間選擇在下班、下課回家時，順路到門市取件。

瞄準消費者周末網購、周間取件需求，3月9日起只要網購選定於全家便利商店門市取貨，即可限時享雙重好禮。3月9日至3月16日全家便利商店會員限定到門市取貨，即贈8元全家便利商店購物金，限量百萬份送完為止，購物金兌換期限至3月31日；消費者於3月9日至3月22日到全家便利商店門市取貨即贈「指定商品買一送一」優惠券2張，內含Let’s Café大杯經典特濃美式咖啡（冷熱任選）、自有品牌FamilyMart Collection玳玳花油切綠茶或Power能量水等商品買一送一優惠，各限購一組，兌換期限至4月5日。

根據資策會調查顯示，超過8成的網購族最愛以「便利商店取貨」作為網購包裹運送方式；而根據全家便利商店包裹取件數據顯示，消費者喜愛在周末網購，周間選擇在下班、下課回家時，順路到門市取件。圖／全家便利商店提供
根據資策會調查顯示，超過8成的網購族最愛以「便利商店取貨」作為網購包裹運送方式；而根據全家便利商店包裹取件數據顯示，消費者喜愛在周末網購，周間選擇在下班、下課回家時，順路到門市取件。圖／全家便利商店提供

便利商店 網購 取貨

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