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7-ELEVEN「在地街町美味」跨界合作名店引領新食感

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
看準綿密系食材高話題，7-ELEVEN首度聚集三大夯王「芋頭」、「花生」、「地瓜」，研發零食、糖果、甜點、冰品、飲料、熱食、麵食等新品。圖／7-ELEVEN提供
看準綿密系食材高話題，7-ELEVEN首度聚集三大夯王「芋頭」、「花生」、「地瓜」，研發零食、糖果、甜點、冰品、飲料、熱食、麵食等新品。圖／7-ELEVEN提供

名店街邊小吃經典重現！7-ELEVEN自3月9日起推出「在地街町美味」全新主題，再度攜手嘉義庶民美食「林聰明沙鍋魚頭」、基隆百年老店「連珍餅店」，神還原記憶中的在地小吃，看準綿密系食材高話題，7-ELEVEN首度聚集三大夯王「芋頭」、「花生」、「地瓜」，研發零食、糖果、甜點、冰品、飲料、熱食、麵食等，推出近30款限定新品，獨家推薦「台東初鹿芋頭小銅鑼燒」等療癒甜點。3月9日至4月5日指定零食、糖果、飲料可享2件8折、3件77折優惠。

7-ELEVEN去年與名店合作，將多款經典街邊小吃在超商重現，變化成微波即食商品大獲好評，像是源芳滷肉刈包、阿桐阿寶四神湯等，帶動小吃類型商品業績較去年同期成長2成。同時去年11月首度攜手傳香超過一甲子的嘉義庶民美食「林聰明沙鍋魚頭」二代傳人監製開發，調配出專屬7-ELEVEN的「林聰明香辣醬」兩款經典沙鍋菜－豬肉燴飯、炸魚鍋，共吸引超過75萬人次體驗。

為了讓好風味持續延伸變化，7-ELEVEN自3月9日至4月5日推出全新「林聰明－香辣炸魚燴麵」，呼應聯合國永續發展目標SDG 12責任消費及生產，選擇在地及對於環境友善的食材，運用來自南部養殖的金目鱸魚製成酥炸魚塊，燴料製程以兩階段工法精準掌控火候，充分保留林聰明沙茶香氣，麵條吸附飽滿醬汁，售價89元；另一款「御料小館 X 林聰明－香辣炊粉湯」則以獨家香辣醬為基底，加入豐富蔬菜讓整體湯頭醇厚，售價79元。

根據7-ELEVEN觀察，芋頭系列商品銷售逐年成長1成，今年特別增加花生、地瓜食材豐富商品結構，獨家推出多款具話題力新品，如初鹿鮮奶及在地9號花生揉合而成的「台東初鹿花生拿鐵」，售價35元；「纖三薯梅你不可地瓜雪糕」首次以清爽梅子冰沙夾心香濃57號地瓜雪糕，增添地瓜顆粒，締造多層次酸甜風味，售價42元；「可樂果米穀酥雞排便當口味」以米穀酥新結構神還原在地小吃，售價45元。

此外，廣受好評的「OPEN!麻糬三兄弟」本次推出芋頭口味，嚴選在地大甲芋頭製成的芋頭餡以Q彈麻糬包裹，視覺與味覺療癒感滿分，售價35元。同步與多家知名廠商合作推獨家新品，如「星太郎點心麵－芋頭口味」、「盛香珍極濃花生薄燒」等。

7-ELEVEN另與基隆百年老店「連珍」獨家合作，祭出全新芋頭甜點「連珍－芋泥波士頓派」，內餡選用在地芋頭製成新鮮芋泥搭配鮮奶油，經典定番甜而不膩，售價55元；另一款創意甜點「連珍－芋泥白玉慕斯杯」同樣由連珍監製、獨家推出，基底為巧克力戚風蛋糕，鋪上椰香、芋泥慕斯，並搭配白玉和醇厚濃郁的芋泥，是芋頭控必嘗新美味，售價65元。

7-ELEVEN自3月9日至4月5日推出「在地街町美味」全新主題，再度攜手嘉義庶民美食「林聰明沙鍋魚頭」，推出全新「林聰明－香辣炸魚燴麵」，售價89元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月9日至4月5日推出「在地街町美味」全新主題，再度攜手嘉義庶民美食「林聰明沙鍋魚頭」，推出全新「林聰明－香辣炸魚燴麵」，售價89元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月9日至4月5日推出「在地街町美味」全新主題新品，攜手基隆百年老店「連珍餅店」祭出兩款全新芋頭甜點。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月9日至4月5日推出「在地街町美味」全新主題新品，攜手基隆百年老店「連珍餅店」祭出兩款全新芋頭甜點。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月9日至4月5日推出「在地街町美味」全新主題新品，跨界合作名店引領新食感。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月9日至4月5日推出「在地街町美味」全新主題新品，跨界合作名店引領新食感。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月9日至4月5日推出「在地街町美味」全新主題新品，「纖三薯梅你不可地瓜雪糕」首次以清爽梅子冰沙夾心香濃57號地瓜雪糕，增添地瓜顆粒，締造多層次酸甜風味，售價42元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月9日至4月5日推出「在地街町美味」全新主題新品，「纖三薯梅你不可地瓜雪糕」首次以清爽梅子冰沙夾心香濃57號地瓜雪糕，增添地瓜顆粒，締造多層次酸甜風味，售價42元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月9日至4月5日推出「在地街町美味」全新主題新品，獨家推薦「台東初鹿芋頭小銅鑼燒」等療癒甜點。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月9日至4月5日推出「在地街町美味」全新主題新品，獨家推薦「台東初鹿芋頭小銅鑼燒」等療癒甜點。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月9日至4月5日推出「在地街町美味」全新主題新品，「可樂果米穀酥雞排便當口味」以米穀酥新結構神還原在地小吃，售價45元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月9日至4月5日推出「在地街町美味」全新主題新品，「可樂果米穀酥雞排便當口味」以米穀酥新結構神還原在地小吃，售價45元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月9日至4月5日推出「在地街町美味」全新主題新品，包括初鹿鮮奶及在地9號花生揉合而成的「台東初鹿花生拿鐵」，售價35元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月9日至4月5日推出「在地街町美味」全新主題新品，包括初鹿鮮奶及在地9號花生揉合而成的「台東初鹿花生拿鐵」，售價35元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月9日至4月5日推出「在地街町美味」全新主題新品，「OPEN!麻糬三兄弟」芋頭口味嚴選在地大甲芋頭製成的芋頭餡以Q彈麻糬包裹，售價35元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月9日至4月5日推出「在地街町美味」全新主題新品，「OPEN!麻糬三兄弟」芋頭口味嚴選在地大甲芋頭製成的芋頭餡以Q彈麻糬包裹，售價35元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月9日至4月5日推出「在地街町美味」全新主題新品，攜手基隆百年老店「連珍餅店」祭出兩款全新芋頭甜點。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月9日至4月5日推出「在地街町美味」全新主題新品，攜手基隆百年老店「連珍餅店」祭出兩款全新芋頭甜點。圖／7-ELEVEN提供

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