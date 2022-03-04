萊爾富超商獨家預購「支持烏克蘭」上好醫療防護口罩

俄羅斯以軍事行動入侵烏克蘭而爆發衝突，已持續超過一周，成為全世界關注的焦點，儘管已進入第二次談判，但目前仍看不見雙方共識。萊爾富響應支持自由民主、追求世界和平，將於3月7日至3月11日推出限時不限量的超商獨家「支持烏克蘭Stand With Ukraine盒裝20入上好醫療防護口罩」，每盒2款各10入售價269元（無藥商門市及特殊門市除外）。

目前萊爾富全台門市數逾1,500家，自2018年開始經營LINE社群群組，主打獨家限定商品，且近9成皆為店外商品，一方面延伸貨架與陳列空間有限問題，另一方面可滿足消費者多元購物需求，同時享有下殺優惠折扣。