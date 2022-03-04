快訊

巴基斯坦西北部清真寺遭炸彈攻擊 至少30死、數十人傷

奮勇抗俄成眼中釘 英媒曝烏克蘭總統「靠這點」躲3次暗殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萊爾富超商獨家預購「支持烏克蘭」上好醫療防護口罩

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
萊爾富超商獨家預購的「支持烏克蘭Stand With Ukraine盒裝20入上好醫療防護口罩」，每盒2款各10入售價269元，圖為B款。圖／萊爾富提供
萊爾富超商獨家預購的「支持烏克蘭Stand With Ukraine盒裝20入上好醫療防護口罩」，每盒2款各10入售價269元，圖為B款。圖／萊爾富提供

俄羅斯以軍事行動入侵烏克蘭而爆發衝突，已持續超過一周，成為全世界關注的焦點，儘管已進入第二次談判，但目前仍看不見雙方共識。萊爾富響應支持自由民主、追求世界和平，將於3月7日至3月11日推出限時不限量的超商獨家「支持烏克蘭Stand With Ukraine盒裝20入上好醫療防護口罩」，每盒2款各10入售價269元（無藥商門市及特殊門市除外）。

目前萊爾富全台門市數逾1,500家，自2018年開始經營LINE社群群組，主打獨家限定商品，且近9成皆為店外商品，一方面延伸貨架與陳列空間有限問題，另一方面可滿足消費者多元購物需求，同時享有下殺優惠折扣。

3月7日至3月11日期間，萊爾富將推出超商獨家、期間限定、限時不限量的「支持烏克蘭Stand With Ukraine盒裝20入上好醫療防護口罩」，每盒2款各10入售價269元（無藥商門市及特殊門市除外），消費者可透過萊爾富門市LINE社群群組所提供的文宣圖檔條碼於門市結帳預購，3月18日後再回原門市取貨。

萊爾富3月7日至3月11日推出限時不限量的超商獨家「支持烏克蘭 Stand With Ukraine盒裝20入上好醫療防護口罩」預購活動。圖／萊爾富提供
萊爾富3月7日至3月11日推出限時不限量的超商獨家「支持烏克蘭 Stand With Ukraine盒裝20入上好醫療防護口罩」預購活動。圖／萊爾富提供
萊爾富超商獨家預購的「支持烏克蘭Stand With Ukraine盒裝20入上好醫療防護口罩」，每盒2款各10入售價269元，圖為A款。圖／萊爾富提供
萊爾富超商獨家預購的「支持烏克蘭Stand With Ukraine盒裝20入上好醫療防護口罩」，每盒2款各10入售價269元，圖為A款。圖／萊爾富提供
萊爾富3月7日至3月11日推出限時不限量的超商獨家「支持烏克蘭 Stand With Ukraine盒裝20入上好醫療防護口罩」預購活動。圖／萊爾富提供
萊爾富3月7日至3月11日推出限時不限量的超商獨家「支持烏克蘭 Stand With Ukraine盒裝20入上好醫療防護口罩」預購活動。圖／萊爾富提供

烏克蘭 口罩 超商

延伸閱讀

整理包／4大超商「228連假限時優惠」一次看！咖啡、飲料、泡麵、零食快囤貨

歡慶2/22貓之日！萊爾富App推寵物用品5.8折起、門市寵物專架指定商品7.8折起

228連假「4大超商優惠」咖啡買1送1搶先看！加碼7-11滿額85折抽鑽戒、全家1元喝

萊爾富「萊賣貨」平台改版開站慶！2/28前寄件免運優惠

相關新聞

全家便利商店推「好釋成霜霜淇淋」！選用台東大目釋迦

全家便利商店霜淇淋又有新口味！為支持國產釋迦，全家便利商店去年12月在會員App「全+1商城」販售鳳梨釋迦禮盒，更在全台...

BURBERRY巴黎旗艦店開幕 經典格紋綻放英倫奢華品味

以一眼就能辨識的標誌圖像作為外牆，BURBERRY位於法國巴黎聖多諾黑街（Rue Saint-Honoré）的旗艦店盛大...

防疫小物再升級 酒精3D造型悠遊卡輕鬆噴出保護力

疫情趨緩，但個人防疫觀念仍要好好保持，悠遊卡公司繼2020年與「醫強」合作推出「酒精3D造型悠遊卡」，可直接填充酒精，鼓...

總裁牛肉麵插旗信義區 推出BELLAVITA獨家五寶麵

艾斯奇餐飲所創設的總裁牛肉麵（C.E.O Beef Noodle），本月首度進駐台北市信義區BELLAVITA寶麗廣塲，...

天馬航空超萌皮卡丘彩繪機明抵桃機 網笑：來台助發電

超萌！日本低成本航空、以飛行日本國內線為主的天馬航空(Skymark Airlines) 皮卡丘彩繪機，將在明天現身桃園...

周末網購買起來！到全家便利商店取貨 限時送雙重好禮

疫情改變消費者購物模式，根據資策會調查顯示，超過8成的網購族最愛以「便利商店取貨」作為網購包裹運送方式；根據全家便利商店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。