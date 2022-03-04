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下殺3折！無印良品全台最大特賣會 新竹巨城開跑

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
巨城獨家無印良品特賣會開賣，一開店吸引搶購人潮。圖／巨城購物中心提供
巨城獨家無印良品特賣會開賣，一開店吸引搶購人潮。圖／巨城購物中心提供

新竹市指標購物商場Big City遠東巨城購物中心搶攻開春商機，即日起在1樓創藝廳獨家推出無印良品感恩回饋特賣會，販售男女冬季衣物內著、配件與生活雜物等熱賣款式，並集結2021年末至2022年初的冬季正價商品，全品項單件4折、兩件以上3折，貨量充足全台僅此1檔，特賣會將持續到16日，消費滿額還贈小禮，無印迷錯過可惜。

除了期間限定的無印良品特賣會，巨城3月份也網羅甜點店獨家快閃；7樓有網紅名店「COOKIE MASTER」6款美式軟餅乾及限量布朗尼、「函館菓子工坊」北海道起司蛋糕及限定巧克力蛋糕、韓系咖啡廳「ChocoChez Bakery」招牌紫薯、馬鈴薯、南瓜麵包，還有「大瑋叔叔手作大福」推草莓大福等各式麻糬，各國甜食一網打盡。

巨城購物中心1樓還有「皮克斯毛朋友」主題快閃店，販售各式正版授權商品，來逛街還可以和玩具總動員熊抱哥毛絨牆及三眼怪車廂拍照；地下1樓「愛手創ISLIFE+」快閃店優選母嬰用品、手工香氛、生活療癒小物，還有春暖花開玻璃盅現場手作課程。

此外，即日起至13日到巨城8樓遊戲愛樂園出示FB活動截圖畫面，平日送兒童止滑襪、假日加碼送免費1小時體驗。大魯閣棒壘球打擊場回饋鄉親，3月31日前新竹縣市居民出示身分證件即享免費保齡球一局；5樓誠品書店即日起至4月30日使用藝FUN券享門市購書77折；4樓威秀影城也是強片不斷，要讓消費者吃喝玩樂一次滿足。

巨城購物中心1樓打造皮克斯毛朋友快閃店，將是拍照打卡夯點。圖／巨城購物中心提供
巨城購物中心1樓打造皮克斯毛朋友快閃店，將是拍照打卡夯點。圖／巨城購物中心提供
巨城獨家無印良品特賣會開賣，一開店吸引搶購人潮。圖／巨城購物中心提供
巨城獨家無印良品特賣會開賣，一開店吸引搶購人潮。圖／巨城購物中心提供
巨城甜點快閃店有網路爆紅韓系麵包。圖／巨城購物中心提供
巨城甜點快閃店有網路爆紅韓系麵包。圖／巨城購物中心提供
巨城甜點快閃店，販售多款草莓創意大福。圖／巨城購物中心提供
巨城甜點快閃店，販售多款草莓創意大福。圖／巨城購物中心提供

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