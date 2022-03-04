下殺3折！無印良品全台最大特賣會 新竹巨城開跑

新竹市指標購物商場Big City遠東巨城購物中心搶攻開春商機，即日起在1樓創藝廳獨家推出無印良品感恩回饋特賣會，販售男女冬季衣物內著、配件與生活雜物等熱賣款式，並集結2021年末至2022年初的冬季正價商品，全品項單件4折、兩件以上3折，貨量充足全台僅此1檔，特賣會將持續到16日，消費滿額還贈小禮，無印迷錯過可惜。

除了期間限定的無印良品特賣會，巨城3月份也網羅甜點店獨家快閃；7樓有網紅名店「COOKIE MASTER」6款美式軟餅乾及限量布朗尼、「函館菓子工坊」北海道起司蛋糕及限定巧克力蛋糕、韓系咖啡廳「ChocoChez Bakery」招牌紫薯、馬鈴薯、南瓜麵包，還有「大瑋叔叔手作大福」推草莓大福等各式麻糬，各國甜食一網打盡。

巨城購物中心1樓還有「皮克斯毛朋友」主題快閃店，販售各式正版授權商品，來逛街還可以和玩具總動員熊抱哥毛絨牆及三眼怪車廂拍照；地下1樓「愛手創ISLIFE+」快閃店優選母嬰用品、手工香氛、生活療癒小物，還有春暖花開玻璃盅現場手作課程。