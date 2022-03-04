臺虎精釀新口味「青梅竹馬」打造台式飲食酸甜好味

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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疊加上氣泡的酸甜滋味總是特別開胃、討喜。臺虎精釀2020年時曾與台南酒吧T.C.R.C合作，推出以蜜餞為風味主軸的「餞男醋女酸啤酒」並頗受好評。品牌今日以「在地台灣味」開主軸，開發、推出同系列第二款「青梅竹馬」，以飽滿的醃漬青梅香結合麥芽香氣，將從3月5日（六）起，於全台開始販售。

以醃漬青梅香為主調的「青梅竹馬」，靈感來自台灣在地小吃。事實上走入台灣全台夜市，酸梅湯、梅子綠茶、甚至是甘梅薯條，都是在平凡不過、隨手可得的酸甜滋味。臺虎精釀的「青梅竹馬」，在釀造中加入了科隆酵母進行發酵，因而讓風味帶有綜合的果香韻味，中後段則帶有輕微的草本香氣與麥芽香。同時酒標則延續「餞男醋女」的設計邏輯，結合象徵青梅的草綠色為主與象徵梅粉的粉紅，整體視覺帶有復古的台式生活聯想。

「青梅竹馬」容量為500ml、酒精濃度則為5%，單罐89元起，並將自3月5日（六）起於全臺7-Eleven超商、以及city’super、誠品、微風超市等超市陸續上市，同時同系列的「餞男醋女」也將自四月份開始補貨。

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