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金材昱龔俊搶秀Tiffany珠寶胸針 三月中「本尊」來台

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
超過80克拉的橢圓形巨鑽，其成色等級為Ｄ、內部無瑕，將使用在帝國鑽石高級珠寶項鍊之上，並為首次現身台灣。圖 / Tiffany提供
超過80克拉的橢圓形巨鑽，其成色等級為Ｄ、內部無瑕，將使用在帝國鑽石高級珠寶項鍊之上，並為首次現身台灣。圖 / Tiffany提供

男仕的風格應該在何處展現？除了合宜的體態與西裝、爽朗的精神，一件珠寶或將可成為品味的畫龍點睛。中國男星龔俊、李澤鋒與韓國男星金材昱，近日不約而同選擇了Tiffany的「石上鳥」珠寶胸針搭配成套西裝，在沈穩中散發了春日的浪漫雀躍，讓人目不轉睛。

原來這款珠寶設計出自一代珠寶大師Jean Schlumberger（1907-1987）之手。Jean Schlumberger生前長年為Tifffany工作，又有「珠寶詩人」的美名。他擅長捕捉自然中生物的真實靈動，從水母的柔軟、海馬的輕盈、蚱蜢的彈跳、海螺與水草的糾纏，悉數在其構思下，化為跨越世代的雋永奢華。

而本次龔俊、李澤鋒、金材昱分別配戴的「石上鳥」（Bird on a Rock）珠寶胸針，更是Tiffany與Jean Schlumberger極具辨識度的經典設計之一。以鉑金打造的鑽石小鳥輕巧停駐在不同顏色、不同切割的彩色寶石之上，或粉嫩、海藍或翠綠，令人難以忽視、奢華氣場全開。

事實上，這一批Tiffany & Co. Jean Schlumberger石上鳥胸針的「本尊」，將伴隨著Tiffany「自然綺想高級珠寶展」於三月中旬抵台，其中最大亮點首推一件鑲嵌超過80克拉的帝國鑽石（The Empire Diamond）高級珠寶項鍊，將「重現」1939年世界博覽會上的一款驚世之作，並將主石從海水藍寶「升級」為一顆超過80克拉的橢圓形巨鑽，其成色等級為Ｄ、內部無瑕，有機會挑戰Tiffany有史以來最高單價珠寶，更是首次現身台灣，精彩可期。

Tiffany 2022自然綺想高級珠寶展，將從3月15日（二）開始，於華山1914文化創意產業園區中4B館展出，展覽採預約鑑賞制，直至3月19日（六）為止。

中國男星龔俊（右）、李澤鋒（左），分別將Tiffany石上鳥胸針與西裝造型搭配，展現了紳士風範。圖 / Tiffany提供（合成圖）
中國男星龔俊（右）、李澤鋒（左），分別將Tiffany石上鳥胸針與西裝造型搭配，展現了紳士風範。圖 / Tiffany提供（合成圖）
一代珠寶大師Jean Schlumberger，為Tiffany創造了無數以生物百態為語彙的經典珠寶設計。圖 / Tiffany提供
一代珠寶大師Jean Schlumberger，為Tiffany創造了無數以生物百態為語彙的經典珠寶設計。圖 / Tiffany提供
Tiffany & Co. Jean Schlumberger石上鳥胸針，鉑金與18K金、鑲嵌綠碧璽與鑽石。圖 / Tiffany提供
Tiffany & Co. Jean Schlumberger石上鳥胸針，鉑金與18K金、鑲嵌綠碧璽與鑽石。圖 / Tiffany提供
帝國鑽石（The Empire Diamond）高級珠寶項鍊，將「重現」1939年世界博覽會上的一款驚世之作。圖 / Tiffany提供
帝國鑽石（The Empire Diamond）高級珠寶項鍊，將「重現」1939年世界博覽會上的一款驚世之作。圖 / Tiffany提供
韓星金材昱配戴上Tiffany & Co. Schlumberger石上鳥胸針，胸針以鉑金與18K金打造，並鑲嵌以摩根石主石與鑽石。圖 / Tiffany提供
韓星金材昱配戴上Tiffany & Co. Schlumberger石上鳥胸針，胸針以鉑金與18K金打造，並鑲嵌以摩根石主石與鑽石。圖 / Tiffany提供
Tiffany 帝國鑽石（The Empire Diamond）高級珠寶項鍊，價格店洽。
Tiffany 帝國鑽石（The Empire Diamond）高級珠寶項鍊，價格店洽。
由Schlumberger設計的經典石上鳥胸針，本次並結合各種曼妙成色的碩大主石，風采各異。圖 / Tiffany提供
由Schlumberger設計的經典石上鳥胸針，本次並結合各種曼妙成色的碩大主石，風采各異。圖 / Tiffany提供

珠寶 Tiffany 鑽石

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