《三十九》孫藝真面對摯友、男友都是「暖心女神」 搭配大地色系包款溫柔滿分

熱播中的韓劇《三十九》，由孫藝真（孫藝珍）、田美都、金智賢詮釋從學生時期到39歲的二十年閨蜜，以堅定友誼來面對人生中的愛情、健康等問題，近兩集因劇中的田美都罹患癌症，孫藝真擔綱家人般的角色，陪伴她當最快樂的絕症病患，也一起去田美都老家走走；後續面對男友延宇振被領養的妹妹，孫藝真也以溫暖的將心比心來陪伴，可說在第5集成了「暖心女神」，而她也在這集兩度搭配LONGCHAMP包款，展現大地色系的溫煦情調。

孫藝真（孫藝珍）在劇中有恐慌症，醫生建議她在面對摯友生病時，可以多想想以往共同的美好回憶，結果她和田美都不約而同回到了高中時初相遇的地鐵站，她穿了VALENTINO大衣、Victoria Beckham水果印花裙裝，搭配韓國品牌DOROCY金屬耳環，以及和大衣色系互襯的LONGCHAMP Mademoiselle系列白蘭地酒色包款，手袋以經典按釦、琺瑯水漆封印細節為標誌，小牛皮材質的鏤空設計洋溢休閒氣息。