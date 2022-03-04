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《三十九》孫藝真面對摯友、男友都是「暖心女神」 搭配大地色系包款溫柔滿分

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
孫藝真在《三十九》第5集中，詮釋了LONGCHAMP Roseau系列包款（左）、Mademoiselle手袋（右）。圖／截自NETFLIX
孫藝真在《三十九》第5集中，詮釋了LONGCHAMP Roseau系列包款（左）、Mademoiselle手袋（右）。圖／截自NETFLIX

熱播中的韓劇《三十九》，由孫藝真（孫藝珍）、田美都、金智賢詮釋從學生時期到39歲的二十年閨蜜，以堅定友誼來面對人生中的愛情、健康等問題，近兩集因劇中的田美都罹患癌症，孫藝真擔綱家人般的角色，陪伴她當最快樂的絕症病患，也一起去田美都老家走走；後續面對男友延宇振被領養的妹妹，孫藝真也以溫暖的將心比心來陪伴，可說在第5集成了「暖心女神」，而她也在這集兩度搭配LONGCHAMP包款，展現大地色系的溫煦情調。

孫藝真（孫藝珍）在劇中有恐慌症，醫生建議她在面對摯友生病時，可以多想想以往共同的美好回憶，結果她和田美都不約而同回到了高中時初相遇的地鐵站，她穿了VALENTINO大衣、Victoria Beckham水果印花裙裝，搭配韓國品牌DOROCY金屬耳環，以及和大衣色系互襯的LONGCHAMP Mademoiselle系列白蘭地酒色包款，手袋以經典按釦、琺瑯水漆封印細節為標誌，小牛皮材質的鏤空設計洋溢休閒氣息。

而孫藝真請延宇振邀妹妹一起吃飯，進入婚前練習與小姑相處的節奏，她穿了韓國品牌COIVANT軍裝外套、灰色百褶裙，呈現都會氣質穿搭的品味，她搭配了LONGCHAMP Roseau包款，經典竹節釦細節為特色，包款輪廓簡約、輕巧，她以沈穩的斑鳩灰Roseau手提包，來呼應面對延宇振父親出現所展現的成熟態度；而這不是她首度演繹Roseau提包，在與玄彬的定情劇《愛的迫降》中，她自北韓重返首爾時，即是以黑色款Roseau黑色手提包霸氣現身。

孫藝真以斑鳩灰色LONGCHAMP Roseau包款演繹沈穩的角色特質。圖／截自NETFLIX
孫藝真以斑鳩灰色LONGCHAMP Roseau包款演繹沈穩的角色特質。圖／截自NETFLIX
孫藝真(左)穿VALENTINO大衣、背著LONGCHAMP Mademoiselle系列白蘭地酒色包款，陪伴田美都。圖／截自NETFLIX
孫藝真(左)穿VALENTINO大衣、背著LONGCHAMP Mademoiselle系列白蘭地酒色包款，陪伴田美都。圖／截自NETFLIX
穿了韓國品牌COIVANT軍裝外套，搭配了斑鳩灰色LONGCHAMP Roseau包款。圖／截自NETFLIX
穿了韓國品牌COIVANT軍裝外套，搭配了斑鳩灰色LONGCHAMP Roseau包款。圖／截自NETFLIX
孫藝真（右）穿韓國品牌COIVANT軍裝外套，搭配斑鳩灰色LONGCHAMP Roseau包款。圖／截自NETFLIX
孫藝真（右）穿韓國品牌COIVANT軍裝外套，搭配斑鳩灰色LONGCHAMP Roseau包款。圖／截自NETFLIX
孫藝真穿VALENTINO大衣、Victoria Beckham水果印花裙裝，一旁放置的是LONGCHAMP Mademoiselle系列白蘭地酒色包款。圖／截自NETFLIX
孫藝真穿VALENTINO大衣、Victoria Beckham水果印花裙裝，一旁放置的是LONGCHAMP Mademoiselle系列白蘭地酒色包款。圖／截自NETFLIX
LONGCHAMP Roseau淡粉色包款，15,500元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP Roseau淡粉色包款，15,500元。圖／LONGCHAMP提供
孫藝真穿韓國品牌COIVANT軍裝外套，搭配斑鳩灰色LONGCHAMP Roseau包款。圖／截自NETFLIX
孫藝真穿韓國品牌COIVANT軍裝外套，搭配斑鳩灰色LONGCHAMP Roseau包款。圖／截自NETFLIX
LONGCHAMP Roseau斑鳩灰色包款，15,500元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP Roseau斑鳩灰色包款，15,500元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP Mademoiselle白蘭地酒色包款，36,000元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP Mademoiselle白蘭地酒色包款，36,000元。圖／LONGCHAMP提供

品牌 孫藝珍

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