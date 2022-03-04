慶祝國際女人節 雅詩蘭黛免費送小棕瓶，讓女人愛自己

3月8日，是國際女人節，而雅詩蘭黛也鼓勵女人，要「好好愛自己，為自己驕傲」，攜手美國女詩人亞曼達·戈爾曼（Amanda Gorman），同時也是拜登總統就職大典上，朗讀創作詩的代表，其中一句「只要我們願意勇敢，我們能成為光」，感動無數人，雅詩蘭黛也邀請Amanda Gorman成為品牌大使，同時也擔任「WRITING CHANGE計畫」的策畫者。

由雅詩蘭黛發起的「WRITING CHANGE計畫」，希望為沒有背景、資源的年輕人，提供免費的讀寫能力提升計畫，雙方合作，希望能激勵世界各地女性，鼓勵勇於改變。

為慶祝國際女人節，雅詩蘭黛推出只要在3月5日，到全台雅詩蘭黛百貨專櫃，就送「美麗花禮＋特潤超導全方位修護露（小棕瓶）7ml」一份，數量有限，送完為止。