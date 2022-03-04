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慶祝國際女人節 雅詩蘭黛免費送小棕瓶，讓女人愛自己

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
美國女詩人亞曼達·戈爾曼（Amanda Gorman），成為雅詩蘭黛大使。圖／雅詩蘭黛提供
美國女詩人亞曼達·戈爾曼（Amanda Gorman），成為雅詩蘭黛大使。圖／雅詩蘭黛提供

3月8日，是國際女人節，而雅詩蘭黛也鼓勵女人，要「好好愛自己，為自己驕傲」，攜手美國詩人亞曼達·戈爾曼（Amanda Gorman），同時也是拜登總統就職大典上，朗讀創作詩的代表，其中一句「只要我們願意勇敢，我們能成為光」，感動無數人，雅詩蘭黛也邀請Amanda Gorman成為品牌大使，同時也擔任「WRITING CHANGE計畫」的策畫者。

由雅詩蘭黛發起的「WRITING CHANGE計畫」，希望為沒有背景、資源的年輕人，提供免費的讀寫能力提升計畫，雙方合作，希望能激勵世界各地女性，鼓勵勇於改變。

為慶祝國際女人節，雅詩蘭黛推出只要在3月5日，到全台雅詩蘭黛百貨專櫃，就送「美麗花禮＋特潤超導全方位修護露（小棕瓶）7ml」一份，數量有限，送完為止。

雅詩蘭黛官網也同步祭出3月8日女神節活動，主打特潤超導全方位修護露小棕瓶修護女神組，買小棕瓶50ml還加送贈品。

雅詩蘭黛小棕瓶修護女神組／3,900元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛小棕瓶修護女神組／3,900元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛慶祝國際女人節，3月5日靠櫃可得小禮。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛慶祝國際女人節，3月5日靠櫃可得小禮。圖／雅詩蘭黛提供

詩人 拜登 美國

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