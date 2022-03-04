聽新聞
test
0:00 / 0:00
慶祝國際女人節 雅詩蘭黛免費送小棕瓶，讓女人愛自己
3月8日，是國際女人節，而雅詩蘭黛也鼓勵女人，要「好好愛自己，為自己驕傲」，攜手美國女詩人亞曼達·戈爾曼（Amanda Gorman），同時也是拜登總統就職大典上，朗讀創作詩的代表，其中一句「只要我們願意勇敢，我們能成為光」，感動無數人，雅詩蘭黛也邀請Amanda Gorman成為品牌大使，同時也擔任「WRITING CHANGE計畫」的策畫者。
由雅詩蘭黛發起的「WRITING CHANGE計畫」，希望為沒有背景、資源的年輕人，提供免費的讀寫能力提升計畫，雙方合作，希望能激勵世界各地女性，鼓勵勇於改變。
為慶祝國際女人節，雅詩蘭黛推出只要在3月5日，到全台雅詩蘭黛百貨專櫃，就送「美麗花禮＋特潤超導全方位修護露（小棕瓶）7ml」一份，數量有限，送完為止。
雅詩蘭黛官網也同步祭出3月8日女神節活動，主打特潤超導全方位修護露小棕瓶修護女神組，買小棕瓶50ml還加送贈品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言