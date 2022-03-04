LINE TV數位劇場新團報到 感受中式古典樂磅礡氣勢

LINE TV數位劇場最大宗的古典樂類節目在二月底又上架新節目，是連續四年獲得「臺南市傑出演藝團隊」的「台南樂集」，而數位劇場收錄的演出是廣受好評的「二Ｏ一九台南樂集年度音樂會-臺江音畫」，充滿在地樂團的精神與內涵。

「臺江音畫」的創作計畫是以清代臺灣府八景詩「安平晚渡」、「沙鯤漁火」、「鹿耳春潮」三景為題，委約國內三位知名作曲家朱雲嵩、林心蘋、黃振南分別譜寫了「安平晚渡」國樂合奏曲、「沙鯤漁火」琵琶協奏曲以及「鹿耳春潮」二胡協奏曲，自二Ｏ一九年首演後深獲好評，並受到海內外其它演出團體的青睞，陸續演出此三首作品，當時半數以上的曲目皆為世界首演，中式古典的磅礡氣勢更讓在場觀眾為之驚艷。

「台南樂集」成員幾乎為年輕樂手，是台南青年演奏家們的重要舞台，透過音樂勾勒府城數百年的風景與人文，共同歌詠傳頌這片美麗的土地。「台南樂集」自二Ｏ一四年成立至今已累積不少粉絲，連續四年獲得「臺南市傑出演藝團隊」，可以說是具有代表性的在地樂團，知名的「臺江音畫」系列演出已在數位劇場開放免費觀看，歡迎有興趣的觀眾前往。