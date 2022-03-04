屏東藝術館3月起每周末午後來「藝術相遇」
屏東藝術館3月起每周六推出表演推廣系列活動，邀請國內傑出表演藝術工作者輪番在戶外廣場演出，更有各式體驗工作坊，在周末午後邀您一起與藝術相遇。
屏東藝術館表演推廣系列活動，首場3月5日周六下午4時由〈隱分子〉樂團打頭陣，台灣少見的恐怖美學主義樂團〈隱分子〉，演出融合古典、搖滾、爵士等元素，風格既狂放大膽卻又獨特浪漫；3月19日〈舞箏春〉音樂會，將帶來古箏結合舞蹈的跨界演出。
4月起還有貓頭鷹兒童劇團〈古肥羅〉、屏東聯合管樂團〈童遊列車〉、臺灣豫劇團〈精選折子戲〉等豐富精彩的節目，歡迎民眾自由聆賞。
除欣賞表演節目外，每月還有表演體驗工作坊，包括舞蹈、肢體互動、親子手作、傳統戲曲等多元主題，滿足想近距離接觸表演藝術的各年齡層朋友，透過交流與實作，融入藝術的世界，為假日生活帶來各種不藝樣。
文化處表示，除屏東藝術館，演藝廳每周日上午推出沙龍音樂會，雙館假日表演藝術推廣活動皆免費參加，以培養更多藝文欣賞人口。3月起陸續有管風琴音樂節與屏東戲劇節登場，更多活動詳情及報名方式請至屏東文化處官網或屏東藝遊Facebook粉絲專頁查詢。
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