屏東藝術館3月起每周末午後來「藝術相遇」

屏東藝術館3月起每周六推出表演推廣系列活動，邀請國內傑出表演藝術工作者輪番在戶外廣場演出，更有各式體驗工作坊，在周末午後邀您一起與藝術相遇。

屏東藝術館表演推廣系列活動，首場3月5日周六下午4時由〈隱分子〉樂團打頭陣，台灣少見的恐怖美學主義樂團〈隱分子〉，演出融合古典、搖滾、爵士等元素，風格既狂放大膽卻又獨特浪漫；3月19日〈舞箏春〉音樂會，將帶來古箏結合舞蹈的跨界演出。

4月起還有貓頭鷹兒童劇團〈古肥羅〉、屏東聯合管樂團〈童遊列車〉、臺灣豫劇團〈精選折子戲〉等豐富精彩的節目，歡迎民眾自由聆賞。

除欣賞表演節目外，每月還有表演體驗工作坊，包括舞蹈、肢體互動、親子手作、傳統戲曲等多元主題，滿足想近距離接觸表演藝術的各年齡層朋友，透過交流與實作，融入藝術的世界，為假日生活帶來各種不藝樣。