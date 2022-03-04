喝酒救老虎！福虎珍稀葡萄酒攜手保育機構 拯救野生虎

喝酒也能救老虎？係金ㄟ！橡木桶洋酒引進與世界老虎保育慈善機構（Save Wild Tigers）聯手打造的珍稀葡萄酒——來自葡萄牙最大葡萄酒商Q.S.S的福虎珍稀紅葡萄酒，以獨特的老虎頭為酒標，來提高公眾對瀕危野生老虎生存困境的關注。

每賣出一瓶葡萄酒，Q.S.S就會撥出部分盈利，去拯救瀕臨滅絕的野生老虎。這款葡萄牙福虎珍稀紅葡萄酒，即日起開放預購，只要到橡木桶洋酒全台推廣中心，即享有嚐鮮價680元。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，老虎在亞洲的人文歷史上極具意義，卻很少人知道，全球野生老虎正面臨絕種的臨界點，目前僅存3,800隻；即使熱帶與林充斥的東南亞，也僅剩不到500隻。首度來臺的Q.S.S，將與橡木桶洋酒合作，一同將野生老虎從滅絕邊緣拯救回來。

世界老虎保育慈善機構（Save Wild Tigers）為了實踐保護野生老虎，與不同領域或國家的主導品牌推出聯名商品，希望藉此向全世界傳播保護野生老虎的重要性。

這款葡萄牙福虎珍稀紅葡萄酒，出自於以多樣化葡萄酒聞名的里斯本產區，活潑的人文風土，使葡萄酒的酒體更加鮮明，是採用少見的三種葡萄品種混釀，分別是尊貴的國家多瑞加（Touriga Naciona）、卡本內蘇維翁（Cabernet Sauvignon）、希拉（Syrah），並於法國橡木桶陳年六個月，使其帶有豐富的莓果氣息及絲絲的巧克力口感，討喜的易飲感中卻不失高雅。