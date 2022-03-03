全手工打造！全新蘇格蘭島嶼威士忌雷神正式登台

全台酒商連鎖通路龍頭橡木桶洋酒，今年獨家引進蘇格蘭赫布裡底群島（Hebrides）首支單一麥芽威士忌——雷神（Rasaay），從酒瓶設計到橡木桶選擇，每一個細節無不滲透著小島的原始風貌，讓台灣威士忌迷們感受島上純粹無二的美好。

不同於其他蘇格蘭威士忌，全手工打造的雷神單一麥芽威士忌，採非波本桶的「六部熟陳」，新酒在入桶過程中，被分成「無泥煤」與「重泥煤」分別進行熟陳；並分別在三種不同橡木桶——裸麥威士忌桶、黄橡木桶（Chinkapin Oak）、波爾多紅酒桶內，以小批次熟陳，隨後將這6種不同的酒液，混合在一起，最終一起勾兌成一款具有標誌性的威士忌。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示：「水，是威士忌的靈魂，成就了威士忌每一絲的風味。而雷神所使用的每一滴水，都來自被稱為『白牛之井』的凱爾特井（Tobar na Ba Baine），經由經火山岩及侏羅紀砂岩過濾後，才流入水井，富有加強酵母發展的礦物質，賦予威士忌獨特的甜味，體會老饕所說的，入喉不入口，品嚐來自喉底的回甘。」

正式進軍台灣的雷神酒廠，獨特的瓶身設計，無處不透露出創辦人對雷神島的鍾情，將小島的化石與岩石燒印在玻璃瓶身上，彷彿島上一切風景盡在手中；搭配創辦人的祖傳配方，展現現代與傳統的融合，粗獷與優雅的結晶。

袁德珮補充：「近年來，島嶼威士忌逐漸興起，不少國際知名酒商品牌蓄勢待發，雷神威士忌的風味複雜，卻層次分明，微微辛辣的口感中，彌漫著濃郁的水果香甜，還有一絲淡淡的泥煤味掠過，如此令人驚喜的感受，不輸那些歲月堆疊成經典的大廠，超出預期的滿足，未來絕對會為我們帶來更多更大的驚喜。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康