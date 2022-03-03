大盤點！網壇四巨頭（Big 4）與他們的腕表大閱兵！

江山代有人才出，日前網球好手Daniil Medvedev甫登上ATP的職業男子網球排名世界第一，除了成為ATP排名榜歷史上的第27位球王、讓人留意到由他代言的BOVET手表，也終結了由原本包含Roger Federer、Rafael Nadal、Andy Murray與Novak Djokovic等四巨頭（Big 4）各領風騷的時代。事實上，選手與代言品牌，原本就帶有互利、互相宣傳的意味。本次且讓我們進行一次回顧與盤點，帶人一探「四巨頭」與他們手上的腕表，有些已經絕版、有些則相對親民，一如球王的榮光，可親可敬、值得擁有與珍惜。

（一）英國希望 Andy Murray

曾是「Big 4」一員、「英國希望」的Andy Murray，曾在2016年11月時成為ATP世界排名第一，他的職業生涯至今共贏得了46座ATP單打冠軍，其中包括3座大滿貫冠軍與14個ATP大師賽冠軍，並曾代表英國分別拿下2012、2016年的奧運金牌。當時他曾為屬於Swatch Group旗下的雷達表（RADO）成為品牌代言人。他在2012年9月時成為RADO的品牌代言人，並在當年順利「入手」第一個大滿貫賽事冠軍、同年是他首次在美網（U.S Open）奪冠，並在站上頒獎台後戴上了D-Star自動計時碼表。

不過此後Andy Murray較常配戴的則是另一款HyperChrome系列的計時碼表，例如他在瓦倫西亞公開賽（Valencia Open）奪冠時就配戴了此一款式。而雖然雷達已不再和Andy Murray合作，但品牌近日則有另一品牌代言人、女性職業網球明星Ash Barty拿下溫布頓網球冠軍，並配戴了一只雷達（RADO）白色陶瓷True Thinline The Gem特別版腕表，潔白、閃耀。

（二）賽爾維亞榮耀 Novak Djokovic

來自賽爾維亞的球王喬科維奇（Novak Djokovic）是近10年稱霸網壇時間較長的頂尖好手，但其行為、手表代言則相對較多爭議。他曾在2011年8月時成為愛彼（Audemars Piguet）的品牌大使，接下來的10年間，又陸續更換過日系、瑞士高級鐘表，合計三個不同品牌的品牌代言人。由於喬科維奇的品牌代言異動頻率相較於傳統緩慢步調的鐘表產業，顯得相對高速。這也讓喬科維奇雖然不時代言手表、但總讓人難以將他和精品畫上等號，甚至在鐘表論壇、社群中也不時散件帶有尖銳的意見評論。

（三）紅土之王 Rafael Nadal

被稱為「西班牙蠻牛」的Rafael Nadal，因是法國網球公開賽的常勝軍，因而有「紅土之王」之稱。Rafael Nadal陸續曾為頂級運動風格鐘表品牌RICHARD MILLE聯名推出RM 27系列，目前為止包含RM 027、RM 27-01、RM 27-02、RM 27-03與RM 27-04等五款腕表，全數各限量50只，發行時單價約自1,980萬到2,695萬不等。由於表款特殊的抗震結構具有強悍的避震性能，並多次為Rafael Nadal在比賽中、站上頒獎盃時配戴，表款已全數售盡，更成為近代高級運動鐘表的傳奇一頁。

今年一月底時，Nadal更稱霸澳網（Australia Open），獲得史無前例的21冠紀錄。而他手上配戴的RM 27-04腕表則是在2020年9月下旬問世，RICHARD MILLE會否以Nadal之名再度推出同系列最新表款？傳奇的下一頁，直教人格外期盼。

（四）永遠的傳奇 Roger Federer

壓軸的「費爸」費德勒（Roger Federer），雖然目前在世界排名為第27，但身為四巨頭中中的天王級存在卻無庸置疑。費德勒曾贏得20座大滿貫冠軍，單打世界排名第一累計310周，其中的連續237周都成為世界排名第一，重量級的榮耀紀錄，近代職業網球體壇無人能出其右。

事實上，自2001年成為勞力士品牌代言人的費德勒，至今與品牌情誼長達超過20年，而費德勒雖然一度排名「跌」出，2016年時排名世界第16，但在2018年時他「重返榮耀」、在當年澳洲網球公開賽奪下生涯第20座大滿貫，不僅展現了十足勵志的拚勁，手上的Sky-Dweller天行者半金藍面款，更為近代高級鐘表與職業體壇含金量最高的一幅定格。

這只混合使用白色黃金與蠔式鋼的腕表具備專利研發的機芯，結合創新的Ring Command雙向旋轉表圈，因而具備可正、逆向調整的年曆（Annual Calendar）功能，堪稱近代勞力士最複雜的表款。藍色的面盤讓運動氣息中結合了斯文而雋永，加上白金混合蠔式鋼的材質，目前訂價為50萬5,500元。成為傳奇球王需要難以思量的勇氣、努力與才華，但入手一只勞力士的Sky-Dweller天行者半金藍面款？這就相對容易了。 勞力士，Sky-Dweller天行者半金藍面款，50萬5,500元。圖 / 勞力士提供 雷達表的皓星（HyperChrome）系列是先前Andy Murray擔任品牌代言人時較長配戴的系列，該款高科技陶瓷自動計時碼表目前也仍在生產販售，訂價為15萬1,900元。圖 / RADO提供 RICHARD MILLE RM 27-04腕表，全球限量50只，價格店洽。圖 / RICHARD MILLE提供 自2019年成為RADO品牌代言人的Ash Barty，今年甫勇奪溫布頓女子單打冠軍，寫下個人與品牌的全新一頁。圖 / RADO提供 曾是網壇四巨頭「Big 4」之一的「英國希望」Andy Murray曾是RADO品牌代言人，並在2016年時攀上職業高峰。圖 / 翻攝自 ig @andymurray Rafael Nadal陸續曾為頂級運動風格鐘表品牌RICHARD MILLE聯名推出RM 27系列等五款腕表，全數各限量50只。圖 / RICHARD MILLE提供 由於喬科維奇的品牌代言異動頻率相對快速，也讓喬科維奇雖然不時代言手表、但讓人難以將其和精品畫上等號。圖 / 翻攝自 ig @

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