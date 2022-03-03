9m88跨足戲劇演出表現亮眼 黃宣好羨慕跪求「希望可以演活比較久的角色」

金曲製作人黃宣與9m88今日出席AllSaints春夏新品上市活動，兩人皆以帥氣皮衣造型現身，展現品牌擅長的率性風格。而聊到9m88曾在夯劇「華燈初上」客串一角，問黃宣是否也會想嘗試？沒預料他竟直接跪求「希望可以演活比較久的角色」、「最好就是主角」，讓現場媒體都笑翻。

向來形象就與音樂畫上等號的英倫時尚品牌AllSaints在春夏新品上市活動，便請來金曲製作人黃宣與創作歌手9m88來站台，並穿上最新一季服飾。身穿短版騎士皮衣內搭黃色印花洋裝的9m88表示，自己本來就很喜歡穿皮衣，覺得搭配T恤或是高跟鞋就可以很好看。而黃宣同樣搭配了較為寬鬆剪裁的皮衣，同樣認為這項單品好搭配，還巧妙的提到兩人曾合作的歌曲《怪天氣》到來，就是最適合穿皮衣的時候，並說「對我來說這樣穿搭很自在」。

而曾經在夯劇「華燈初上」客串並演唱插曲的9m88也透露，除了在準備下一張專輯之外，去年還拍了電視劇，有望在今年讓大家都看到，觸角從音樂擴展到戲劇。因此，便問黃宣是否也想跨足演戲？他先開玩笑的說9m88就是他的標竿，但也有在考慮戲劇的演出，還藉活動場合宣告最好是演主角，讓人看見他的野心。

AllSaints本季以城市和非城市的氛圍作為對比，形塑出主題「Concrete Eden城市伊甸園」。因此，再次以東京為靈感，發展出結合次文化、獨立音樂與電玩等元素來設計的服飾。像是男裝便以卡其色系延伸，搭配格紋或是動物花紋，加上東京街頭文化，凸顯出城市的活力與多變樣貌。還利用片假名拼寫出「TOKYO UNDERGROUND」文字，印刷在長袖T恤上。

而這季的女裝，除了招牌的豹紋系列之外，還加入了櫻花、梅花與百合的花卉拼接圖騰，呈現出既女性又唯美的樣貌。9m88也說，平常穿得很簡單，只要搭配花朵或豹紋圖案的單品，就能讓造型看起來「很有想法」。

9m88身穿Astria印花短版上衣4,500元、下身裙7,300元，搭配Meissa鱷魚紋牛皮寬腰帶4,200元、Half Moon牛皮斜背包7,800元。圖／AllSaints提供

9m88身穿Rift短版騎士皮衣16,900元、Frankie印花洋裝7,300元、Francesco修身上衣2,500元，搭配Evaline流蘇斜背包9,000元。圖／AllSaints提供

黃宣身穿Kemble飛行員皮夾克19,100元、Romansu愛心印花短袖襯衫5,400元和Argal寬版西裝長褲7,300元。圖／AllSaints提供

黃宣身穿Shoga寬鬆騎士皮衣25,400元、Tekisuto虎紋印花襯衫5,400元和Dean中腰修身牛仔褲5,600元。圖／AllSaints提供

AllSaints Rift粉色騎士皮衣18,600元。圖／AllSaints提供

AllSaints Morgan可拆式騎士皮衣22,500元。圖／AllSaints提供

AllSaints Split文字印花連帽上衣5,600元。圖／AllSaints提供

AllSaints Jack中腰直筒牛仔褲8,400元。圖／AllSaints提供

AllSaints Lara Kuroyuri印花長袖上衣7,800元。圖／AllSaints提供

AllSaints Raider文字印花短袖T恤2,800元。圖／AllSaints提供