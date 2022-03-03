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9m88跨足戲劇演出表現亮眼 黃宣好羨慕跪求「希望可以演活比較久的角色」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
金曲製作人黃宣（右）與9m88出席AllSaints春夏新品上市活動。圖／AllSaints提供
金曲製作人黃宣（右）與9m88出席AllSaints春夏新品上市活動。圖／AllSaints提供

金曲製作人黃宣與9m88今日出席AllSaints春夏新品上市活動，兩人皆以帥氣皮衣造型現身，展現品牌擅長的率性風格。而聊到9m88曾在夯劇「華燈初上」客串一角，問黃宣是否也會想嘗試？沒預料他竟直接跪求「希望可以演活比較久的角色」、「最好就是主角」，讓現場媒體都笑翻。

向來形象就與音樂畫上等號的英倫時尚品牌AllSaints在春夏新品上市活動，便請來金曲製作人黃宣與創作歌手9m88來站台，並穿上最新一季服飾。身穿短版騎士皮衣內搭黃色印花洋裝的9m88表示，自己本來就很喜歡穿皮衣，覺得搭配T恤或是高跟鞋就可以很好看。而黃宣同樣搭配了較為寬鬆剪裁的皮衣，同樣認為這項單品好搭配，還巧妙的提到兩人曾合作的歌曲《怪天氣》到來，就是最適合穿皮衣的時候，並說「對我來說這樣穿搭很自在」。

而曾經在夯劇「華燈初上」客串並演唱插曲的9m88也透露，除了在準備下一張專輯之外，去年還拍了電視劇，有望在今年讓大家都看到，觸角從音樂擴展到戲劇。因此，便問黃宣是否也想跨足演戲？他先開玩笑的說9m88就是他的標竿，但也有在考慮戲劇的演出，還藉活動場合宣告最好是演主角，讓人看見他的野心。

AllSaints本季以城市和非城市的氛圍作為對比，形塑出主題「Concrete Eden城市伊甸園」。因此，再次以東京為靈感，發展出結合次文化、獨立音樂與電玩等元素來設計的服飾。像是男裝便以卡其色系延伸，搭配格紋或是動物花紋，加上東京街頭文化，凸顯出城市的活力與多變樣貌。還利用片假名拼寫出「TOKYO UNDERGROUND」文字，印刷在長袖T恤上。

而這季的女裝，除了招牌的豹紋系列之外，還加入了櫻花、梅花與百合的花卉拼接圖騰，呈現出既女性又唯美的樣貌。9m88也說，平常穿得很簡單，只要搭配花朵或豹紋圖案的單品，就能讓造型看起來「很有想法」。

9m88身穿Astria印花短版上衣4,500元、下身裙7,300元，搭配Meissa鱷魚紋牛皮寬腰帶4,200元、Half Moon牛皮斜背包7,800元。圖／AllSaints提供
9m88身穿Astria印花短版上衣4,500元、下身裙7,300元，搭配Meissa鱷魚紋牛皮寬腰帶4,200元、Half Moon牛皮斜背包7,800元。圖／AllSaints提供

9m88身穿Rift短版騎士皮衣16,900元、Frankie印花洋裝7,300元、Francesco修身上衣2,500元，搭配Evaline流蘇斜背包9,000元。圖／AllSaints提供
9m88身穿Rift短版騎士皮衣16,900元、Frankie印花洋裝7,300元、Francesco修身上衣2,500元，搭配Evaline流蘇斜背包9,000元。圖／AllSaints提供

黃宣身穿Kemble飛行員皮夾克19,100元、Romansu愛心印花短袖襯衫5,400元和Argal寬版西裝長褲7,300元。圖／AllSaints提供
黃宣身穿Kemble飛行員皮夾克19,100元、Romansu愛心印花短袖襯衫5,400元和Argal寬版西裝長褲7,300元。圖／AllSaints提供

黃宣身穿Shoga寬鬆騎士皮衣25,400元、Tekisuto虎紋印花襯衫5,400元和Dean中腰修身牛仔褲5,600元。圖／AllSaints提供
黃宣身穿Shoga寬鬆騎士皮衣25,400元、Tekisuto虎紋印花襯衫5,400元和Dean中腰修身牛仔褲5,600元。圖／AllSaints提供

AllSaints Rift粉色騎士皮衣18,600元。圖／AllSaints提供
AllSaints Rift粉色騎士皮衣18,600元。圖／AllSaints提供

AllSaints Morgan可拆式騎士皮衣22,500元。圖／AllSaints提供
AllSaints Morgan可拆式騎士皮衣22,500元。圖／AllSaints提供

AllSaints Split文字印花連帽上衣5,600元。圖／AllSaints提供
AllSaints Split文字印花連帽上衣5,600元。圖／AllSaints提供

AllSaints Jack中腰直筒牛仔褲8,400元。圖／AllSaints提供
AllSaints Jack中腰直筒牛仔褲8,400元。圖／AllSaints提供

AllSaints Lara Kuroyuri印花長袖上衣7,800元。圖／AllSaints提供
AllSaints Lara Kuroyuri印花長袖上衣7,800元。圖／AllSaints提供

AllSaints Raider文字印花短袖T恤2,800元。圖／AllSaints提供
AllSaints Raider文字印花短袖T恤2,800元。圖／AllSaints提供

AllSaints Andromeda夏威夷印花短袖襯衫5,400元。圖／AllSaints提供
AllSaints Andromeda夏威夷印花短袖襯衫5,400元。圖／AllSaints提供

品牌 華燈初上 東京

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