快訊

才說不輪流停電...台南5萬多戶又停電 民眾大罵：搞什麼？

老夫妻規劃遺產這麼做 花5萬元省300萬元土增稅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

戴口罩用眼神狂放電！雅詩蘭黛、肌膚之鑰眼妝新品助攻

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
肌膚之鑰眉彩膠全四色／1,100元。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰眉彩膠全四色／1,100元。圖／肌膚之鑰提供

在需要戴口罩的日常生活中，還需要化妝的女生們，自然對於眼妝的要求也就更高，畢竟好看的眼睛或眉毛，最能展現魅力與放電，也是與別人接觸時的第一印象。雅詩蘭黛推出粉持久24H超防水眼線筆，打造出完美的大眼眼神，肌膚之鑰則有全新眉彩膠，讓眉毛呈現最完美的顏色與形狀，持續放電。

雅詩蘭黛的粉持久24H超防水眼線筆，號稱24小時防水、抗暈染、抗濕氣，有著獨特的凝膠材質，還有矽膠眼影頭，方便針對眼尾線條勾勒與修正，一口氣推出6大顏色，包括瑪瑙黑、深邃咖、可可棕、雲墨黑、暗寶藍以及迷霧紫，滿足不同場合的需求，並有可削式筆頭，能自由選擇筆尖粗細，而且一筆就能上色。

肌膚之鑰全新推出的眉彩膠，兼具畫眉毛與保養雙重功能，有著硬質、軟質凝膠，讓眉毛根根分明，並含有精煉山茶花油、摩洛哥堅果油，強調保濕與修復眉毛，並有特殊抗暈染配方，能夠有8小時的持妝效果，目前共有4種顏色。

肌膚之鑰眉彩膠全四色／1,100元。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰眉彩膠全四色／1,100元。圖／肌膚之鑰提供
雅詩蘭黛粉持久24H超防水眼線筆／920元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛粉持久24H超防水眼線筆／920元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛粉持久24H超防水眼線筆，共有6色。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛粉持久24H超防水眼線筆，共有6色。圖／雅詩蘭黛提供

女生 口罩

延伸閱讀

限時4天「PXGo!全聯線上購」滿千送千點 美妝滿千8.8折

2022 開架眼妝新品：熱賣睫毛膏推新色，超萌聯名眼影、打底膏通通有…

宋慧喬罕見突破辣曬A4腰！拋開溫柔小姐姐　「濃黑煙燻妝」化身狂野系魔女

12小時長效鎖香！雅詩蘭黛邀8位調香師創探索香氛系列

相關新聞

大盤點！網壇四巨頭（Big 4）與他們的腕表大閱兵！

江山代有人才出，日前網球好手Daniil Medvedev甫登上ATP的職業男子網球排名世界第一，除了成為ATP排名榜歷...

戴口罩用眼神狂放電！雅詩蘭黛、肌膚之鑰眼妝新品助攻

在需要戴口罩的日常生活中，還需要化妝的女生們，自然對於眼妝的要求也就更高，畢竟好看的眼睛或眉毛，最能展現魅力與放電，也是...

韓國綜藝節目靈魂人物神妙漢 陪你好好吃飯

長相獵奇、可愛療癒的模樣深受觀眾喜愛，神妙漢、奇妙漢、美妙漢、斯達拉各個角色擁有獨特鮮明個性，身為該綜藝節目的靈魂人物，黃黃的身影時常出現在節目中，與節目出演者們進行有趣的互動！由韓國CJENM官方授權，台灣獨家設計限定版「神妙漢食堂碗盤組」，總共有「神妙漢大廚」及「神妙漢野餐」兩種款式，可愛角色躍身碗盤上，陪伴台灣的粉絲一同在家中料理、吃飯，一起好好吃飯，好好過生活！

家樂福泡麵大賞 奢華系、蔬食系、韓國系破400款享優惠

看準小家庭、單身族的「輕自煮」生活型態，且近年「泡麵」已不是克難的象徵，可常溫保存、獨立包裝的特性，反而成為方便料理神隊...

身份證有2、3、8任2碼！和牛龍蝦握壽司、烏魚子吃到飽

馬辣集團自去年新推出的「涮樂和牛鍋物」，主打火鍋搭配和牛握壽司、和牛咖哩等餐點，最低每人399起，搶攻注重CP值的吃到飽...

麗晶精品推SPRING春漾購物節 3月9日開跑兩周限定

隨著疫情趨緩，國內休閒、消費的景氣也逐漸回暖。麗晶精品看準春日商機，集結上百款珠寶、時裝、美饌與頂級伴手禮，將推出「SP...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。