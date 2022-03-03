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戴口罩用眼神狂放電！雅詩蘭黛、肌膚之鑰眼妝新品助攻
在需要戴口罩的日常生活中，還需要化妝的女生們，自然對於眼妝的要求也就更高，畢竟好看的眼睛或眉毛，最能展現魅力與放電，也是與別人接觸時的第一印象。雅詩蘭黛推出粉持久24H超防水眼線筆，打造出完美的大眼眼神，肌膚之鑰則有全新眉彩膠，讓眉毛呈現最完美的顏色與形狀，持續放電。
雅詩蘭黛的粉持久24H超防水眼線筆，號稱24小時防水、抗暈染、抗濕氣，有著獨特的凝膠材質，還有矽膠眼影頭，方便針對眼尾線條勾勒與修正，一口氣推出6大顏色，包括瑪瑙黑、深邃咖、可可棕、雲墨黑、暗寶藍以及迷霧紫，滿足不同場合的需求，並有可削式筆頭，能自由選擇筆尖粗細，而且一筆就能上色。
肌膚之鑰全新推出的眉彩膠，兼具畫眉毛與保養雙重功能，有著硬質、軟質凝膠，讓眉毛根根分明，並含有精煉山茶花油、摩洛哥堅果油，強調保濕與修復眉毛，並有特殊抗暈染配方，能夠有8小時的持妝效果，目前共有4種顏色。
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