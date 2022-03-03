快訊

才說不輪流停電...台南5萬多戶又停電 民眾大罵：搞什麼？

老夫妻規劃遺產這麼做 花5萬元省300萬元土增稅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

倫敦拍賣締佳績 Franz Marc、René Magritte新紀錄

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
倫敦蘇富比舉辦的首個「NOW當代藝術晚拍」共刷新6項藝術家拍賣紀錄，其中包括莎拉休斯（Shara Hughes）的「裸女」（ Naked Lady）。圖／蘇富比提供
倫敦蘇富比舉辦的首個「NOW當代藝術晚拍」共刷新6項藝術家拍賣紀錄，其中包括莎拉休斯（Shara Hughes）的「裸女」（ Naked Lady）。圖／蘇富比提供

三月初的倫敦藝術拍賣完美收槌，傳出捷報。佳士得（CHRISTIE’S）率先登場，包括首個上海-倫敦聯合拍賣在內共3場拍賣，以約2.49億英鎊作收，成交率高達90%，其中法蘭茲馬克（Franz Marc）的「狐狸」以42,65萬4,500英鎊締造藝術家的全新世界紀錄。緊接著登場的蘇富比（SOTHEBY’S）總成交額也高達2.22億英鎊，其中超現實藝術家馬格利特（René Magritte）的「光之帝國」以5,940萬英鎊成交額一口氣刷新藝術家拍賣紀錄3倍。

佳士得此次於3月1日一口氣舉辦三個專場，包括舉辦別開生面的「雙城」連線拍賣，以及倫敦的「20及21世紀藝術晚拍」及「超現實主義晚拍」，其中「超現實主義晚拍」更締造100%完售佳績。上海連線部分由近來在亞洲當紅的巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）「領導者」以9,416萬人民幣領銜。倫敦部分除了德國表現主義代表法蘭茲馬克刷新紀錄，同為博物館等級的培根（Francis Bacon）三聯畫「Triptych 1986-7」也以近3846萬英磅高價成交。首次登上拍場的盧西安弗洛伊德（Lucian Freud）油畫「閉眼的女孩」在拍前就備受矚目，以1517萬4,500英鎊成交。畢卡索的「敞開的窗」（La fenêtre ouverte）則以近1,632萬英鎊成為「超現實主義晚拍」最高價拍品。

蘇富比於3月2日舉辦的「NOW當代藝術晚拍」及「現當代藝術晚拍」兩場晚拍，創下倫敦蘇富比歷來單日最高拍賣成交額，共有5件拍品以逾1,000萬英鎊成交，數量為蘇富比5年內最多。當晚次高成交價的是印象派莫內的名系列大尺幅「睡蓮」，以2,320萬英鎊成交，以及大衛霍克尼（David Hockney）1,400萬英鎊成交的「加洛比山」。首次於倫敦舉辦的「NOW當代藝術晚拍」全場95%拍品成交，並刷新6項紀錄，總成交額3,000萬英鎊超越高估價逾35%，其中逾半數拍品都有亞洲藏家競標。

超現實主義藝術家馬格利特「光之帝國」在倫敦蘇富比5,940萬英鎊高價成交，為藝術家原有拍賣紀錄3倍。圖／蘇富比提供
超現實主義藝術家馬格利特「光之帝國」在倫敦蘇富比5,940萬英鎊高價成交，為藝術家原有拍賣紀錄3倍。圖／蘇富比提供
超現實主義藝術家馬格利特「光之帝國」在倫敦蘇富比5,940萬英鎊高價成交，為藝術家原有拍賣紀錄3倍。
超現實主義藝術家馬格利特「光之帝國」在倫敦蘇富比5,940萬英鎊高價成交，為藝術家原有拍賣紀錄3倍。
培根的三聯屏「Triptych 1986-7」 在倫敦佳士得以3,845萬9,206英鎊成交。圖／摘自網路
培根的三聯屏「Triptych 1986-7」 在倫敦佳士得以3,845萬9,206英鎊成交。圖／摘自網路
Lucian Freud作品「閉眼的女孩」（Girl with Closed Eyes）在倫敦佳士得以1,517萬4,500英鎊高價成交。圖／佳士得提供
Lucian Freud作品「閉眼的女孩」（Girl with Closed Eyes）在倫敦佳士得以1,517萬4,500英鎊高價成交。圖／佳士得提供
Franz Marc作品「狐狸」（The Foxes）在倫敦佳士得以4,265萬4,500英鎊成交，刷新藝術家拍賣的世界紀錄。圖／佳士得提供
Franz Marc作品「狐狸」（The Foxes）在倫敦佳士得以4,265萬4,500英鎊成交，刷新藝術家拍賣的世界紀錄。圖／佳士得提供

倫敦 蘇富比 藝術家

延伸閱讀

時尚老花又有新貨到！Tory Burch滿月包俏皮可愛又典雅

即興說唱鋼琴 feat. TASO台灣藝術家交響樂團 好評升級

藝術與大眾零距離 台灣藝術家經典巡迴講座起跑

俄烏戰事推升 紐約油價收盤創2011年以來新高

相關新聞

大盤點！網壇四巨頭（Big 4）與他們的腕表大閱兵！

江山代有人才出，日前網球好手Daniil Medvedev甫登上ATP的職業男子網球排名世界第一，除了成為ATP排名榜歷...

戴口罩用眼神狂放電！雅詩蘭黛、肌膚之鑰眼妝新品助攻

在需要戴口罩的日常生活中，還需要化妝的女生們，自然對於眼妝的要求也就更高，畢竟好看的眼睛或眉毛，最能展現魅力與放電，也是...

韓國綜藝節目靈魂人物神妙漢 陪你好好吃飯

長相獵奇、可愛療癒的模樣深受觀眾喜愛，神妙漢、奇妙漢、美妙漢、斯達拉各個角色擁有獨特鮮明個性，身為該綜藝節目的靈魂人物，黃黃的身影時常出現在節目中，與節目出演者們進行有趣的互動！由韓國CJENM官方授權，台灣獨家設計限定版「神妙漢食堂碗盤組」，總共有「神妙漢大廚」及「神妙漢野餐」兩種款式，可愛角色躍身碗盤上，陪伴台灣的粉絲一同在家中料理、吃飯，一起好好吃飯，好好過生活！

家樂福泡麵大賞 奢華系、蔬食系、韓國系破400款享優惠

看準小家庭、單身族的「輕自煮」生活型態，且近年「泡麵」已不是克難的象徵，可常溫保存、獨立包裝的特性，反而成為方便料理神隊...

身份證有2、3、8任2碼！和牛龍蝦握壽司、烏魚子吃到飽

馬辣集團自去年新推出的「涮樂和牛鍋物」，主打火鍋搭配和牛握壽司、和牛咖哩等餐點，最低每人399起，搶攻注重CP值的吃到飽...

麗晶精品推SPRING春漾購物節 3月9日開跑兩周限定

隨著疫情趨緩，國內休閒、消費的景氣也逐漸回暖。麗晶精品看準春日商機，集結上百款珠寶、時裝、美饌與頂級伴手禮，將推出「SP...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。