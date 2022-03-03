倫敦拍賣締佳績 Franz Marc、René Magritte新紀錄
三月初的倫敦藝術拍賣完美收槌，傳出捷報。佳士得（CHRISTIE’S）率先登場，包括首個上海-倫敦聯合拍賣在內共3場拍賣，以約2.49億英鎊作收，成交率高達90%，其中法蘭茲馬克（Franz Marc）的「狐狸」以42,65萬4,500英鎊締造藝術家的全新世界紀錄。緊接著登場的蘇富比（SOTHEBY’S）總成交額也高達2.22億英鎊，其中超現實藝術家馬格利特（René Magritte）的「光之帝國」以5,940萬英鎊成交額一口氣刷新藝術家拍賣紀錄3倍。
佳士得此次於3月1日一口氣舉辦三個專場，包括舉辦別開生面的「雙城」連線拍賣，以及倫敦的「20及21世紀藝術晚拍」及「超現實主義晚拍」，其中「超現實主義晚拍」更締造100%完售佳績。上海連線部分由近來在亞洲當紅的巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）「領導者」以9,416萬人民幣領銜。倫敦部分除了德國表現主義代表法蘭茲馬克刷新紀錄，同為博物館等級的培根（Francis Bacon）三聯畫「Triptych 1986-7」也以近3846萬英磅高價成交。首次登上拍場的盧西安弗洛伊德（Lucian Freud）油畫「閉眼的女孩」在拍前就備受矚目，以1517萬4,500英鎊成交。畢卡索的「敞開的窗」（La fenêtre ouverte）則以近1,632萬英鎊成為「超現實主義晚拍」最高價拍品。
蘇富比於3月2日舉辦的「NOW當代藝術晚拍」及「現當代藝術晚拍」兩場晚拍，創下倫敦蘇富比歷來單日最高拍賣成交額，共有5件拍品以逾1,000萬英鎊成交，數量為蘇富比5年內最多。當晚次高成交價的是印象派莫內的名系列大尺幅「睡蓮」，以2,320萬英鎊成交，以及大衛霍克尼（David Hockney）1,400萬英鎊成交的「加洛比山」。首次於倫敦舉辦的「NOW當代藝術晚拍」全場95%拍品成交，並刷新6項紀錄，總成交額3,000萬英鎊超越高估價逾35%，其中逾半數拍品都有亞洲藏家競標。
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