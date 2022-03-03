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家樂福泡麵大賞 奢華系、蔬食系、韓國系破400款享優惠

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
蔬食泡麵2021年成長超過1成，新勢力崛起讓家樂福順勢引進超過20款素泡麵新品。圖／家樂福提供
蔬食泡麵2021年成長超過1成，新勢力崛起讓家樂福順勢引進超過20款素泡麵新品。圖／家樂福提供

看準小家庭、單身族的「輕自煮」生活型態，且近年「泡麵」已不是克難的象徵，可常溫保存、獨立包裝的特性，反而成為方便料理神隊友。家樂福即日起至3月8日特別推出「泡麵大賞」，以奢華系、蔬食系、韓國系3大選品策略，提供超過400項話題熱門商品，購買泡麵、常溫麵條、米粉等系列商品，單筆滿299元再加碼贈20元現金折價券。

奢華系泡麵特別推薦選用干貝、金華火腿以及老母雞熬製湯底的「老媽拌麵干貝花雕雞拉麵」，以及也被美國泡麵達人盛讚的「阿舍老饕半筋半肉牛肉麵」，2款皆採限量販售，干貝花雕雞拉麵全台限量700盒，老饕半筋半肉牛肉麵限量1000盒，售完為止。另外，曾榮獲米其林餐盤的牛肉麵名店穆記所推出的快煮麵「穆記緣牛肉麵」，也是老饕必吃。

另外，蔬食族群不斷成長，連帶帶動素食泡麵去年成長超過1成，為此家樂福引進超過20款素食泡麵話題新品，包含慈濟所推出的淨斯素食香積麵系列、隨緣素食泡麵系列、維力素飄香系列等；以及熱門團購夯品的台酒素食漫煮食光鹽麴芝麻拌麵，和秋麻醬素食香拌麵，摩素師素食快煮麵；異國風味包含來自馬來西亞的MAMEE純素食麵，大瑪韓式辣激素食麵等，豐富品項讓蔬食族也能大享口福。

而2021年成長超過2成、佔據進口泡麵熱銷前5名的韓國泡麵系列，更是許多民眾正餐、宵夜的最佳選擇，還可自行加入不同配料華麗變身。家樂福最新引進韓國話題的「農心辛炒麵」，把辛拉麵變身無湯版炒麵，還加入可愛的辛魚板，多樣選擇讓民眾在家自煮省時又省力。

家樂福即日起至3月8日特別推出「泡麵大賞」，以奢華系、蔬食系、韓國系3大選品策略，提供超過400項話題熱門商品，指定商品單筆滿299元再加碼贈20元現金折價券。圖／家樂福提供
家樂福即日起至3月8日特別推出「泡麵大賞」，以奢華系、蔬食系、韓國系3大選品策略，提供超過400項話題熱門商品，指定商品單筆滿299元再加碼贈20元現金折價券。圖／家樂福提供
多款奢華系泡麵主打高檔食材、名店加持，居家輕鬆煮出餐廳級美味。圖／家樂福提供
多款奢華系泡麵主打高檔食材、名店加持，居家輕鬆煮出餐廳級美味。圖／家樂福提供

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