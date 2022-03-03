身份證有2、3、8任2碼！和牛龍蝦握壽司、烏魚子吃到飽

馬辣集團自去年新推出的「涮樂和牛鍋物」，主打火鍋搭配和牛握壽司、和牛咖哩等餐點，最低每人399起，搶攻注重CP值的吃到飽鍋物市場。本季涮樂發揮創意，推出全新鍋底「九州特濃厚豚骨鍋」、「老罈酸菜白肉鍋」，增添民眾用餐的新選擇。另外還有「手作和牛蛋餃」、「金箔龍蝦明太子炙燒和牛握」等嶄新餐點。為慶祝3月女神節到來，3月4日至3月31日期間，身份證有「2、3、8」任2碼並點購指定方案，最高可享「金箔黑松露炙燒和牛握壽司、金箔龍蝦明太子炙燒和牛握、炙燒烏魚子焦糖玉子握」無限吃到飽。

「涮樂和牛鍋物」主打無限供應的鮮蔬、鮮肉為主軸的鍋物吃到飽，並且搭配有和牛創意料理。菜單共區分為極上雙和牛、極上和牛、安格斯黑牛、牛豬雞等不同放題方案，每人399～699元起。以頂級的「極上雙和牛放題」方案為例，可無限品嚐美國SRF極黑和牛、澳洲M6-M9+黑毛和牛、紐澳特級牛舌等肉品，還可無限品嚐和牛咖哩、炙燒松露和牛握壽司等和牛餐點。目前涮樂也已經在西門町、基隆、台北公館拓展3間分店。

本季涮樂推出全新湯底「九州特濃厚豚骨鍋」，選用豚骨、蔬菜為湯頭基底，加入青蔥、大蒜、昆布、柴魚等食材熬煮，擁有醇厚風味；同步登場的「老罈酸菜白肉鍋」則使用自然發酵的酸白菜，搭配西芹、老薑、玉米等蔬果調味，滋味清爽開胃。兩款新湯底升級價均為40元。

除了湯底變化外，涮樂也推出一系列和牛新餐點。針對火鍋打造的「手作和牛蛋餃」以澳洲黑毛和牛絞肉搭配蔥花，外層則是手作蛋皮，搭配火鍋烹煮能品嚐到鮮美肉汁與蛋香，各方案均可無限點選。另外配合3月優惠活動所限定打造的「金箔龍蝦明太子炙燒和牛握」則是使用美國見島和牛肉片炙燒，搭配上蝦肉、龍蝦明太子沙拉醬，以及金澤縣食用金箔，一次享受奢侈的海陸滋味。「炙燒烏魚子焦糖玉子握」選用沾糖玉子燒與雲林北港烏魚子一同燒烤，同時具備焦糖與烏魚子鹹香，令人胃口大開。