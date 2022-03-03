快訊

才說不輪流停電...台南5萬多戶又停電 民眾大罵：搞什麼？

老夫妻規劃遺產這麼做 花5萬元省300萬元土增稅

身份證有2、3、8任2碼！和牛龍蝦握壽司、烏魚子吃到飽

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
指定方案限定的「炙燒烏魚子焦糖玉子握」。圖／涮樂和牛鍋物提供
指定方案限定的「炙燒烏魚子焦糖玉子握」。圖／涮樂和牛鍋物提供

馬辣集團自去年新推出的「涮樂和牛鍋物」，主打火鍋搭配和牛握壽司、和牛咖哩等餐點，最低每人399起，搶攻注重CP值的吃到飽鍋物市場。本季涮樂發揮創意，推出全新鍋底「九州特濃厚豚骨鍋」、「老罈酸菜白肉鍋」，增添民眾用餐的新選擇。另外還有「手作和牛蛋餃」、「金箔龍蝦明太子炙燒和牛握」等嶄新餐點。為慶祝3月女神節到來，3月4日至3月31日期間，身份證有「2、3、8」任2碼並點購指定方案，最高可享「金箔黑松露炙燒和牛握壽司、金箔龍蝦明太子炙燒和牛握、炙燒烏魚子焦糖玉子握」無限吃到飽。

「涮樂和牛鍋物」主打無限供應的鮮蔬、鮮肉為主軸的鍋物吃到飽，並且搭配有和牛創意料理。菜單共區分為極上雙和牛、極上和牛、安格斯黑牛、牛豬雞等不同放題方案，每人399～699元起。以頂級的「極上雙和牛放題」方案為例，可無限品嚐美國SRF極黑和牛、澳洲M6-M9+黑毛和牛、紐澳特級牛舌等肉品，還可無限品嚐和牛咖哩、炙燒松露和牛握壽司等和牛餐點。目前涮樂也已經在西門町、基隆、台北公館拓展3間分店。

本季涮樂推出全新湯底「九州特濃厚豚骨鍋」，選用豚骨、蔬菜為湯頭基底，加入青蔥、大蒜、昆布、柴魚等食材熬煮，擁有醇厚風味；同步登場的「老罈酸菜白肉鍋」則使用自然發酵的酸白菜，搭配西芹、老薑、玉米等蔬果調味，滋味清爽開胃。兩款新湯底升級價均為40元。

除了湯底變化外，涮樂也推出一系列和牛新餐點。針對火鍋打造的「手作和牛蛋餃」以澳洲黑毛和牛絞肉搭配蔥花，外層則是手作蛋皮，搭配火鍋烹煮能品嚐到鮮美肉汁與蛋香，各方案均可無限點選。另外配合3月優惠活動所限定打造的「金箔龍蝦明太子炙燒和牛握」則是使用美國見島和牛肉片炙燒，搭配上蝦肉、龍蝦明太子沙拉醬，以及金澤縣食用金箔，一次享受奢侈的海陸滋味。「炙燒烏魚子焦糖玉子握」選用沾糖玉子燒與雲林北港烏魚子一同燒烤，同時具備焦糖與烏魚子鹹香，令人胃口大開。

自3月4日至3月31日期間，2成人以上同行，不限男女、時段，提前至少1日並給予google五星好評，就可享「鍋底免費升級」1次。另外身份證若有「2、3、8」任2碼，點選「極上和牛放題方案」，除原本「金箔黑松露炙燒和牛握壽司」1貫之外，全桌每成人加贈「金箔龍蝦明太子炙燒和牛握、炙燒烏魚子焦糖玉子握」各1貫；點選「極上雙和牛放題方案」，則可享「金箔黑松露炙燒和牛握壽司、金箔龍蝦明太子炙燒和牛握、炙燒烏魚子焦糖玉子握」無限吃到飽。

「金箔龍蝦明太子炙燒和牛握」使用美國見島和牛肉片，搭配上蝦肉、龍蝦明太子沙拉醬，以及金澤縣食用金箔。圖／涮樂和牛鍋物提供
「金箔龍蝦明太子炙燒和牛握」使用美國見島和牛肉片，搭配上蝦肉、龍蝦明太子沙拉醬，以及金澤縣食用金箔。圖／涮樂和牛鍋物提供
涮樂和牛鍋物新推出「九州特濃厚豚骨鍋」、「老罈酸菜白肉鍋」新湯頭。圖／涮樂和牛鍋物提供
涮樂和牛鍋物新推出「九州特濃厚豚骨鍋」、「老罈酸菜白肉鍋」新湯頭。圖／涮樂和牛鍋物提供

壽司 吃到飽 火鍋

延伸閱讀

手機號碼有520免費送龍蝦！王品集團13品牌3月祭優惠

台北寒舍艾美「Buffet吃到飽」激省吃法！探索廚房買一送一、龍蝦無限吃必衝

李登輝的夢想！台灣和牛「源興牛」上桌 源牛餐廳開幕

烏魚子放進微波爐 網友悲憤怒喊溏心流油變狗屎爛菜

相關新聞

大盤點！網壇四巨頭（Big 4）與他們的腕表大閱兵！

江山代有人才出，日前網球好手Daniil Medvedev甫登上ATP的職業男子網球排名世界第一，除了成為ATP排名榜歷...

戴口罩用眼神狂放電！雅詩蘭黛、肌膚之鑰眼妝新品助攻

在需要戴口罩的日常生活中，還需要化妝的女生們，自然對於眼妝的要求也就更高，畢竟好看的眼睛或眉毛，最能展現魅力與放電，也是...

韓國綜藝節目靈魂人物神妙漢 陪你好好吃飯

長相獵奇、可愛療癒的模樣深受觀眾喜愛，神妙漢、奇妙漢、美妙漢、斯達拉各個角色擁有獨特鮮明個性，身為該綜藝節目的靈魂人物，黃黃的身影時常出現在節目中，與節目出演者們進行有趣的互動！由韓國CJENM官方授權，台灣獨家設計限定版「神妙漢食堂碗盤組」，總共有「神妙漢大廚」及「神妙漢野餐」兩種款式，可愛角色躍身碗盤上，陪伴台灣的粉絲一同在家中料理、吃飯，一起好好吃飯，好好過生活！

家樂福泡麵大賞 奢華系、蔬食系、韓國系破400款享優惠

看準小家庭、單身族的「輕自煮」生活型態，且近年「泡麵」已不是克難的象徵，可常溫保存、獨立包裝的特性，反而成為方便料理神隊...

身份證有2、3、8任2碼！和牛龍蝦握壽司、烏魚子吃到飽

馬辣集團自去年新推出的「涮樂和牛鍋物」，主打火鍋搭配和牛握壽司、和牛咖哩等餐點，最低每人399起，搶攻注重CP值的吃到飽...

麗晶精品推SPRING春漾購物節 3月9日開跑兩周限定

隨著疫情趨緩，國內休閒、消費的景氣也逐漸回暖。麗晶精品看準春日商機，集結上百款珠寶、時裝、美饌與頂級伴手禮，將推出「SP...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。