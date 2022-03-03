麗晶精品推SPRING春漾購物節 3月9日開跑兩周限定

隨著疫情趨緩，國內休閒、消費的景氣也逐漸回暖。麗晶精品看準春日商機，集結上百款珠寶、時裝、美饌與頂級伴手禮，將推出「SPRING·春漾」購物節。凡單日消費滿2萬至30萬，各有不同優惠的滿額禮贈，同時麗晶精品內各品牌也再響應購物節推出獨家商品與優惠，為春日帶來奢華優渥的生活提案。

有「鑽石之王」美名的海瑞溫斯頓（Harry Winston）特地呈現了New York頂級珠寶系列，其中Avenue Classic Graffiti腕表是以粉紅與藍色寶石鑲嵌，呈現第五大道的流動與豐盛，摩登中亦散發了藝術氣息，表款共有白、粉紅、藍三色，各限量30只。寶詩龍（Boucheron）Wladimir項鍊與戒指則從品牌寵貓得到靈感，粉紅色漆飾、沙弗萊石、鑽石、綠色瑪瑙與黑色藍寶石，將貓科動物的靈巧柔軟、討喜捕捉。寶格麗（BVLGARI）的Magnifica Serpenti Hypnotic Emerald頂級祖母綠與鑽石系列項鍊，則以靈蛇為意念，展現出旺盛的野性與生命力，尤其主石更使用一枚93.83克拉的蛋面型切割哥倫比亞祖母綠，霸氣外顯。