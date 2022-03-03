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美暈了！春季限定「星巴克櫻花系列新品」粉嫩登場
最近各社群媒體狂以粉嫩櫻花洗版！瑞士食品領導品牌雀巢（Nestlé）與星巴克（Starbucks®）也攜手推出「Starbucks® at Home星巴克®春季櫻花限定系列」，粉嫩包裝加上全新口味，人人都可以把星巴克的春天帶回家。
此波上市包含4款限定商品：全新「星巴克Origami™春季綜合濾掛咖啡」、「星巴克®櫻花草莓風味拿鐵」沖泡式咖啡、「星巴克®櫻花草莓風味拿鐵」膠囊(適用Nescafe Dolce Gusto膠囊咖啡機)，以及「星巴克®春季綜合禮盒」。即日起陸續於全聯、家樂福、momo、博客來等通路登場。
「Starbucks® at Home星巴克®春季櫻花限定系列」除了多款限定新品，外包裝也以櫻花季節粉紅色系為主題，像是春季限定推出的「星巴克®櫻花草莓風味拿鐵」沖泡式咖啡及膠囊咖啡，不僅擁有粉色高顏值，同時可沖泡出如絕美粉色系色調；2021年好評熱賣的「星巴克®櫻花草莓風味拿鐵膠囊」(適用Nescafe Dolce Gusto膠囊咖啡機)也再次回歸，阿拉比卡咖啡豆加入櫻花與草莓果香，彷彿置身春天迷人的風景中。
Starbucks® at Home另推出限量「星巴克®春季綜合禮盒」，內含星巴克®春季新品─櫻花草莓風味拿鐵(沖泡式)，以及人氣星風味─ 星巴克®焦糖瑪奇朵、星巴克®卡布奇諾咖啡，還有限量贈禮「星巴克®質感筆記本」。
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