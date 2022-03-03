限時4天「PXGo!全聯線上購」滿千送千點 美妝滿千8.8折

迎接3月8日「國際婦女節」，身爲購物主力的女性，更不能錯過各通路推出的優惠活動，一次將寵愛自己的商品全部購齊。全聯「PXGo!全聯線上購」將於3月5日至3月8日推出4天限定「女王的英雄盛典」系列活動，活動期間使用PX Pay支付購買全站商品，單筆累計消費每滿1,000元以上，即可獲得1,000福利點數回饋。每天都要來一杯咖啡的民眾，於「分批取」購買OFF COFFEE同品項享買30送15優惠，也適用滿千送千點；實體門市則推出購買OFF COFFEE同品項買1送1、阪急麵包全品項任4個特價100元的限時優惠。

針對女性最愛的美妝品，3月10日前於「PXGo!預購館」購買指定美妝商品，單筆消費滿千領券現折8.8折，包括雅詩蘭黛、SK-II等熱門商品都可享折扣。而為了滿足追求方面、效率的女性需求，3月10日前於「小時達」輸入專屬券號「PINK120」，單筆消費滿千元現折120元，消費還能享女王專屬加價購，38元即可帶回原價89元的蘇菲超熟睡褲。