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「華燈」劉品言詮釋Charles & Keith新品兼敗家 自招「已經拿信用卡出來刷了」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
夯劇「華燈初上」的劉品言（左）與鳳小岳（右），一同替CHARLES & KEITH新品上市活動站台。圖／CHARLES & KEITH提供
夯劇「華燈初上」的劉品言（左）與鳳小岳（右），一同替CHARLES & KEITH新品上市活動站台。圖／CHARLES & KEITH提供

夯劇「華燈初上」主角群的鳳小岳、劉品言，受到新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH邀請，詮釋春夏新品。逛了店之後，劉品言更表示「我已經叫經紀人把信用卡拿出來刷了！」顯見她對這系列的喜愛。

CHARLES & KEITH這季重新解讀90年代的流行元素，描繪出現代簡約與復古氛圍的樣貌。劉品言也說「以前小的時候，並不會覺得這些風格很時髦，但大概是受到「華燈」的影響。現在就真的覺得好好看」。而且，劉品言一眼就相中，鳳小岳身上背的Koa方釦隨身包，還說「小岳就是最好的詮釋，放在他身上好看，放在我身上也好看」。另外，她還很推薦CHARLES & KEITH的方頭樂福高跟鞋，因為過去她都不愛穿有跟的鞋款，但活動時穿的，讓她覺得舒適，可以穿一整天。「鞋子還做了撞色，讓人感受到春天來了」。

因應春夏到來，CHARLES & KEITH運用了粉嫩的糖果色系與花卉圖騰在鞋履與袋包設計上。同時結合復古氛圍跟實用的取向，推出了像是具有子母包概念的WREN三合一粗鍊包。以及使用格紋圖案和酒紅配色的經典樂福鞋。連向來挑選配件都注重耐用和易搭配性的鳳小岳，也對這季新品寡目相看。不僅有上述的特色，CHARLES & KEITH更以動感結構搭配組合式細節、結實耐用的抽繩及鍊條裝飾、 透明果凍材質與明亮拼接色塊，提供繞踝夾腳高跟鞋與果凍半圓肩背包等產品，創造出前衛獨特的潮流印象。

夯劇「華燈初上」的劉品言（右）與鳳小岳（左），一同替CHARLES & KEITH新品上市活動站台。圖／CHARLES & KEITH提供
夯劇「華燈初上」的劉品言（右）與鳳小岳（左），一同替CHARLES & KEITH新品上市活動站台。圖／CHARLES & KEITH提供

鳳小岳演繹Koa方釦隨身包2,090元、 Blake拼接厚底涼鞋2,590元。圖／CHARLES & KEITH提供
鳳小岳演繹Koa方釦隨身包2,090元、 Blake拼接厚底涼鞋2,590元。圖／CHARLES & KEITH提供

劉品言詮釋Koa方扣肩背包2,590元、Andre方頭樂福粗跟鞋2,990元。
劉品言詮釋Koa方扣肩背包2,590元、Andre方頭樂福粗跟鞋2,990元。

CHARLES & KEITH春夏新品上市，也改變了店裝，並換上代言人鄭秀晶的燈箱廣告。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH春夏新品上市，也改變了店裝，並換上代言人鄭秀晶的燈箱廣告。圖／CHARLES & KEITH提供

Andre方頭樂福粗跟鞋2,990元。圖／CHARLES & KEITH提供
Andre方頭樂福粗跟鞋2,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

Joss夾腳厚底涼鞋1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供
Joss夾腳厚底涼鞋1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

珍珠花卉樂福鞋1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供
珍珠花卉樂福鞋1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

繞踝夾腳高跟涼鞋2,190元。圖／CHARLES & KEITH提供
繞踝夾腳高跟涼鞋2,190元。圖／CHARLES & KEITH提供

Wren三合一粗鍊包2,490元。圖／CHARLES & KEITH提供
Wren三合一粗鍊包2,490元。圖／CHARLES & KEITH提供

Blake拼接厚底涼鞋2,590元。圖／CHARLES & KEITH提供
Blake拼接厚底涼鞋2,590元。圖／CHARLES & KEITH提供

果凍半圓肩背包1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供
果凍半圓肩背包1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

高跟鞋 信用

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