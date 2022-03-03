「笑笑羊主題房」萌翻！台北君悅32年來首次、3/7開賣

搶攻國旅商機，有32年歷史的國際五星級酒店台北君悅酒店首度推出「主題房」，斥資百萬取得英國Aardman阿德曼動畫公司授權，公開6間療癒可愛的笑笑羊主題房，其中有4間開窗可見台北101，另有兩間套房，結合綠野上的小帳棚，萌翻一群小粉絲。

6間主題房將於3/7開賣、3/9開放入住，主題客房5,499元起、主題套房6,699元起，皆含早餐。因疫情關閉兩年的兒童遊戲室，也改裝成笑笑羊遊憩空間，僅開放給入住主題房的房客使用。從電梯到18樓廊道、滿滿的萌羊，不少民眾笑說，「萌得很有氣質，還是很君悅。」

主題客房呼應影集中的睡夢系列 (Sheep Dreams)，打造「雲朵藍」、「幸運粉」、「繽紛星空」及「英式搖滾」；另外兩間18坪君悅套房則改造為帶有活力運動元素的「冠軍系列」，以及充滿少女夢幻氛圍的「繽紛農場系列」。主題客房擬推至8月底。

此外，比利時知名動畫公司Skullmapping製作發行，巡迴世界至今已於全球25個旅遊城市推出的「Le Petit Chef世界上最小的廚師」，第三集「最強主廚養成計畫」，也於3月5日至8月31日在台北君悅酒店君寓3宴會廳全台獨家獻映。

台北君悅指出，原定去年第三、四季推出，因疫情延至今，與前兩集最大的不同在於「展現更精品級的美饌」。同樣利用故事、投影打造沈浸式的主題影像，透過栩栩如生的裸視3D科技，賓客如同與盤間小廚師對話，配合年度主題，整個餐期共有5個故事、5道菜品，從食材的背景、擺盤藝術、有溫度的料理，來到歡樂的音樂劇場景，最後是賓客也需投入的甜點彩繪。

「Le Petit Chef世界上最小的廚師」於午餐及晚餐時段供應，每場限量32席，成人每位3,980元+10%起，兒童套餐(5~12歲)每位3,280元+10%起，20人即可包場並享85折優惠，3月31前線上訂位用餐體驗價85折。據了解，目前已有不少企業、親子團洽詢包場場次，3、4月假日訂位幾近客滿。